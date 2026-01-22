Reutlinger soll Kumpel mit Messer traktiert haben

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wegen versuchten Totschlags ist ein 58-jähriger Reutlinger vor dem Landgericht Tübingen angeklagt. Wie sich am ersten Verhandlungstag herausstellte, waren Opfer und Täter sogenannte »best friends« – und sind das wohl noch immer. »Es tut mir so erbärmlich leid, was ich getan habe«, entschuldigte sich der Angeklagte den Tränen nahe. Allerdings erinnere er sich nur noch sehr dunkel an das, was er am 22. April vergangenen Jahres getan haben soll: »Da ist alles schwarz.«

Vorgeworfen wurde ihm von Staatsanwalt Valentin Rebstock, dass er an diesem Tag seinen 56-jährigen Freund mit einem Taschenmesser achtmal traktiert haben soll. Im Gesicht, an der Lippe, am Hals und im Brustbereich.

»Da habe ich schon Schlimmeres erlebt«

»Ich will wissen, wie es dir geht«, sagte der mutmaßliche Täter zu dem Geschädigten auf dem Zeugenstuhl. »Kein Problem«, erwiderte der Angesprochene, »alles gut«. Das Opfer hatte sich nach einem Tag in der Klinik und nach der Behandlung der Schnittwunden selbst entlassen. »Schmerzen hatte ich keine«, sagte er dem Richter. »Da habe ich schon Schlimmeres erlebt.«

Vor rund 40 Jahren haben sich die beiden in Reutlingen kennengelernt. »Wir waren die einzigen Punks in der Stadt« – und von dem Zeitpunkt an quasi unzertrennlich. Eine toxische Freundschaft hatte begonnen. 1998 ging der Geschädigte jedoch nach Freiburg, er arbeitete dort und fand auch eine Freundin. Vor vier Jahren kam er zurück nach Reutlingen und zog wieder bei seiner Mutter ein. Übrigens lebt auch sein Kumpel noch bei seiner Mutter, in einem kleinen Zimmer im Keller.

Vor rund 2,5 Jahren kam es dann zu einem folgenreichen Zwischenfall zwischen dem Duo Infernale: Der deutlich »kräftigere und massivere« Jüngere schlug seinen 65 Kilogramm leichten Freund und jetzigen Angeklagten brutal zusammen. Im Suff war auch das geschehen, beide können sich nach eigenen Aussagen nicht mehr so recht an den Vorfall erinnern. Außer: »Wir hatten zusammen getrunken, dann rief meine Freundin an, ich war mit mir unzufrieden und habe dann wohl den jetzigen Angeklagten vermöbelt.« Einfach so. Es habe ihm aber »sehr leid getan«. Angezeigt hat der ältere Freund den Schläger damals nicht, obwohl die Tat bei der Polizei aktenkundig war. Ansonsten sei es jedoch nie zu Tätlichkeiten zwischen den einstigen Punks gekommen, wie beide betonen. Voller Aggressionen seien sie jedoch schon gewesen: »Wir haben so einen Hass in uns, der aber gegen uns selbst gerichtet ist«, so der Geschädigte. »Wir wären sonst nicht so gescheiterte Existenzen und so brutale Alkoholiker.« Mit Bier hätten sie sich nie abgegeben, »das scheppert doch nicht«, so der Geschädigte.

Auch am 22. April 2025 hatten sie heftig gebechert, »zwischen drei und vier Flaschen Wodka«, wie beide aussagten. An diesem Tag müssen sie wieder aneinandergeraten sein, der Kräftigere habe wohl erneut den Schmächtigen angegriffen. »Ich kann es mir nur so erklären, dass er mich wohl gegen den Türrahmen drückte, ich hatte wohl Todesangst, griff nach dem Messer, das oben im Türspalt steckte«, versuchte der Angeklagte, sich das Unerklärliche begreiflich zu machen.

Das Messer soll als »so eine Art Abwehr gegen böse Geister« in dem Türspalt gesteckt haben. An die Tat selbst könne er sich nicht mehr erinnern, so der 58-Jährige. »Als ich danach auf der Kellertreppe saß und den Notruf wählte, war das wie ein Erwachen aus einem Alptraum.« Überall sei Blut gewesen. »Ich glaube, ich habe das Messer noch in der Hand gehabt.« So richtig habe seine Erinnerung aber erst einen Tag später wieder eingesetzt, als er nach Rottenburg in die Haftanstalt gefahren wurde.

»Es war wie ein Erwachen aus einem Alptraum«

Dort habe er zunächst »einen stufenweisen Alkoholentzug mitgemacht, sechs bis acht Tage ging das«, sagte der Angeklagte. Mitte Juni 2025 habe er dann in der Justizvollzugsanstalt in Tübingen einen Herzinfarkt gehabt, er sei operiert worden, kam wieder zurück ins Gefängnis. Ihm tue das Geschehen unheimlich leid, er habe am Tattag wohl Angst gehabt, sein Freund könne erneut – wie vor 2,5 Jahren – ausrasten und ihn brutal zusammenschlagen.

»Für mich war das kein Tötungsversuch, eher Abwehrverhalten«, sagte der Geschädigte selbst. Was er sich denn wünsche, wie das Verfahren ausgehen sollte, fragte der Verteidiger des Angeklagten den besten Freund im Gerichtssaal. »Ich habe das nicht zu entscheiden, aber ich wünsche mir eine milde Strafe für den Angeklagten«, sagte der 56-Jährige. Am 29. Januar wird die Verhandlung fortgesetzt. (GEA)