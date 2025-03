Belebung des Reutlinger Arbeitsmarkts lässt auf sich warten

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Frühjahrsbelebung auf dem regionalen Arbeitsmarkt bleibt in diesem Jahr, zumindest im Februar, noch aus. Immerhin verharrt die Arbeitslosenquote trotz eines leichten Anstiegs der Arbeitslosenzahlen im Februar unverändert bei 4,2 Prozent. 12.534 Menschen waren im Februar im Reutlinger Agenturbezirk arbeitslos gemeldet, 115 mehr als noch im Vormonat.

Auffallend ist der Anstieg bei den jüngeren Arbeitslosen (15 bis unter 25 Jahre): Im Februar 2024 waren es im Bezirk der Agentur für Arbeit Reutlingen 15,1 Prozent (113 Personen) mehr als im Februar 2023, und im Februar 2025 noch einmal 16,2 Prozent (139 Personen) mehr als im Februar 2024. Eine mögliche Erklärung für den kontinuierlichen Anstieg liefert Markus Nill, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Reutlingen: »Unter den arbeitslosen 15- bis unter 25-Jährigen ist ein Großteil ohne abgeschlossene Berufsausbildung. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten verlieren jüngere und formal nicht qualifizierte Personen als erste ihren Job.«

Mehr junge Arbeitslose

Er mahnt: »Bildung ist daher das sicherste Investment für eine sichere Zukunft und Arbeitsplatzsicherheit. Qualifizierte Fachkräfte werden weiterhin dringend gesucht.« Im Februar wurden dem Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit 572 Stellenangebote neu gemeldet, 135 Stellen beziehungsweise 30,9 Prozent mehr als im Vormonat. Ein saisonüblicher Anstieg im Februar, im Vergleich zu den beiden Vorjahresmonaten allerdings ein deutlicher Rückgang. Insgesamt sind 2.741 Stellenangebote im Bestand und somit 18,3 Prozent (beziehungsweise 614 Stellenangebote) weniger als im Februar 2024.

Im Landkreis Reutlingen waren im Februar insgesamt 7.881 Menschen (plus 13,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr) arbeitslos. 3.424 (plus 21,8 Prozent) davon waren bei der Agentur für Arbeit gemeldet und 4.457 (plus 7,2 Prozent) beim Jobcenter Landkreis Reutlingen. Im Landkreis Tübingen waren im Februar insgesamt 4.653 Menschen arbeitslos gemeldet (plus 8,1 Prozent gegenüber Vorjahr). Die Arbeitsagentur betreute davon 2.174 (plus 16,8 Prozent) Personen, das Jobcenter Landkreis Tübingen 2.479 (plus 1,5 Prozent). Die Arbeitslosenquote für den Gesamtbezirk der Agentur für Arbeit Reutlingen (Arbeitslosenversicherung und Grundsicherung) lag im Februar bei 4,2 Prozent (Vorjahresmonat 3,8 Prozent). Die Quoten im Einzelnen (Vorjahrsmonat in Klammern): Landkreis Reutlingen 4,7 Prozent (4,2 Prozent), Landkreis Tübingen 3,6 Prozent (3,4 Prozent), Hauptagentur Reutlingen 5 Prozent (4,4 Prozent), Geschäftsstelle Münsingen 3 Prozent (2,8 Prozent) und Bad Urach 4,1 Prozent (4 Prozent). (a)