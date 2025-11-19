Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Begehrte Lions-Adventskalender restlos ausverkauft

Nur einen Tag nach Verkaufsstart sind die beliebten Benefizkalender des Lions-Club ausverkauft.

REUTLINGEN. Auch in diesem Jahr war die Nachfrage riesig: Der Lions-Adventskalender ist nur einen Tag nach Verkaufsstart restlos ausverkauft. Im GEA-Servicecenter sind keine Exemplare mehr erhältlich.

Schon am Dienstagmorgen war der Andrang groß. Nach nur einer halben Stunde war der Großteil der begehrten Kalender bereits vergriffen. Doch wie im letzten Jahr gab es auch später noch die Möglichkeit, im GEA-Servicecenter einige Exemplare zu ergattern.

Mit dem Erlös der Kalender werden wieder fünf ausgewählte Projekte unterstützt und auf glückliche Kalenderbesitzer warten 306 Gewinne. Die Gewinnzahlen – sie sind abzugleichen mit der auf der Rückseite abgedruckten Nummer – mit den dazugehörigen Preisen werden ab dem 1. Dezember täglich im GEA und auf der Webseite des Lions-Club Reutlingen veröffentlicht. (GEA)

