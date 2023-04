Bahnstreik am Freitag: Stillstand in der Region befürchtet

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/TÜBINGEN. Wenn die Gewerkschaft der Bahnmitarbeiter, EVG, seine Mitglieder am Freitag zu einem mehrstündigen Warnstreik in Deutschland aufruft, dann rechnen viele mit einem absoluten Stillstand im Schienenverkehr. Das werde auch Reutlingen und die Region treffen, prognostizierten Sprecher verschiedener Bahnunternehmen gegenüber dem GEA.

Das Szenario sei einfach vorherzusehen, hieß es aus Kreisen der Bahn. Selbst wenn nur wenige EVG-Mitglieder sich am Streik beteiligten, werde das System Schiene empfindlich gestört. »Wenn ein Stellwerk bestreikt wird, dann stehen sämtliche Signale auf Rot. Dann fährt da kein Zug«, hieß es. Das hätte sofort Auswirkungen auf die Fahrpläne und die Sicherheit. Deshalb sei nicht damit zu rechnen, dass Züge während des Warnstreiks fahren würden - weder in Reutlingen noch in Tübingen und auch nicht in der Landeshauptstadt Stuttgart.

Stresstag für Bahnreisende

Die EVG hat den Zeitraum des Warnstreiks am Freitag von 3 bis 11 Uhr begrenzt. Aber selbst wenn der Bahnverkehr danach wieder aufgenommen wird, dürfte es erfahrungsgemäß einige Zeit dauern, bis die Züge wieder fahrplanmäßig verkehren. Der Freitag dürfte für Bahnreisende also ein Stresstag werden.

Die Bahn reagierte auf die Streikankündigung mit Unverständnis: »Völlig unnütz und unnötig: Deutsche Bahn verurteilt neuerlichen EVG-Streik als reine Mitgliederwerbeaktion«, steht in einer am Mittwoch veröffentlichten Stellungnahme des Unternehmens. DB-Personalvorstand Martin Seiler machte der Gewerkschaft schwere Vorwürfe: »Am Freitag, dem reisestärksten Tag der Woche, trifft er viele Pendler:innen besonders hart. Die EVG hat Maß und Mitte komplett verloren und setzt nur auf Krawall.« Er verwies auf die laufenden Tarifverhandlungen, bei der sich schon Lösungen abzeichneten und auf die nächste Verhandlungsrunde am kommenden Dienstag.

Auch von der Bahngesellschaft SWEG, die zahlreiche Zugverbindungen zwischen Stuttgart, Reutlingen, Tübingen und Oberschwaben bedient, hieß es: Die Reisenden müssten sich auf einen Stillstand am Freitag einstellen. (GEA)