Ausverkauf bei WMF: Geschäft in Reutlingen schließt

REUTLINGEN. »Alles muss raus« – dieser Hinweis ist im Schaufenster der WMF-Filiale in der Reutlinger Wilhelmstraße derzeit nicht zu übersehen. Zwei große und etliche kleine rote Plakate kündigen unmissverständlich an: »Wir schließen«. Und das schon bald. Auf GEA-Anfrage bestätigt Angela Nelius, Vice President Retail DACH: Das deutsche Traditionsunternehmen für Haushaltswaren wird die Filiale in der Reutlinger Innenstadt »zum August« schließen.

Damit verliert die Reutlinger Innenstadt eine bekannte Anlaufstelle für Messer, Töpfe und Küchenzubehör. Einen konkreten Grund für die Schließung nennt Angela Nelius nicht. In einem schriftlichen Statement erklärt sie lediglich: »Alle Filialen unseres umfangreichen Netzwerks werden regelmäßig hinsichtlich Lage, Besucherfrequenz und Wirtschaftlichkeit geprüft – jüngst auch die WMF-Filiale in Reutlingen.«

Die Entscheidung zur Schließung sei Teil strategischer Überlegungen: »Schließungen erfolgen nur, wenn sie unumgänglich sind.« Auf die genauen Hintergründe ging sie nicht weiter ein.

Tübinger Filiale bereits geschlossen

Die Reutlinger Filiale ist nicht der erste Standort in der Region Neckar-Alb, der aufgegeben wird. Bereits vor etwa einem Monat schloss WMF seine Filiale in der Tübinger Kirchgasse. Insgesamt betreibt das 1853 gegründete Unternehmen mit Sitz in Geislingen an der Steige nach eigenen Angaben rund 150 Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Seit Ende 2016 gehört WMF, das in Hayingen seit 70 Jahren ein Werk zur Messerfertigung betreibt, zum börsennotierten Haushaltswarengiganten Groupe SEB aus Frankreich. In den vergangenen zwei Jahren häuften sich die Meldungen über Filialschließungen – etwa in der Stuttgarter Königsstraße, in Heidelberg oder Heidenheim.

Metzingen bleibt als WMF-Standort erhalten

Trotz dieser Entwicklung kündigt WMF an, auch im Jahr 2025 und darüber hinaus neue Standorte eröffnen zu wollen. »Der Einzelhandel ist ein zentraler Bestandteil unserer langfristigen Strategie«, heißt es im Statement. Man verstehe die Filialen als Geschäftszentren, Schaufenster für Innovationen und wichtige Berührungspunkte mit Kunden. Ob es auch in der Region Neckar-Alb Neueröffnungen geben wird, ließ Angela Nelius auf GEA-Nachfrage offen.

In Reutlingen haben Kunden bis August immerhin noch die Möglichkeit, im Schlussverkauf von Rabatten zu profitieren. Danach bleibt WMF-Fans in der Region nur noch die Filiale in der Outletcity Metzingen als stationäre Anlaufstelle. (GEA)