Reutlingen bietet Hitzeschutz für Obdachlose

REUTLINGEN.. Viel trinken, in kühlen Räumen bleiben und wenn schon draußen, dann im Schatten und mit Sonnencreme – Verhaltensweisen bei Hitzewellen wie in diesen Tagen, die für die meisten selbstverständlich sind. Nicht für Menschen in Wohnungsnot. Wer die meiste Zeit auf der Straße lebt, arm ist und gesundheitlich oft eh schon angeschlagen, für den können extrem hohe Temperaturen zur echten Bedrohung werden. Die Reutlinger Arbeiterwohlfahrt (AWO) weiß um die Gefahr, in der ihre Klienten sind. Und reagiert: Sie hat ein Hitzeschutzkonzept entwickelt, das mit der Stadt und dem Medmobil umgesetzt wird. In der vergangenen Woche war Premiere.

Dass Wohnungslose nicht nur bei Extremtemperaturen im Winter, sondern auch im Sommer Schutz und Hilfe brauchen, haben die wenigsten auf dem Schirm. Heike Hein, Fachbereichsleiterin der AWO-Wohnungsnotfallhilfe, sehr wohl. Und das nicht erst seit der jüngsten Hitzewelle. Denn die häufen sich als Folge des Klimawandels, dauern länger, werden heftiger. Und setzen, so Heike Hein, besonders vulnerablen Gruppen wie Menschen in Wohnungsnot zu. Sozialverbände fordern deshalb schon länger für diese Personengruppe spezielle Hitzeschutzkonzepte, wie es sie inzwischen in vielen Städten gibt.

»Dann können wir die Menschen gleich aufklären und versorgen «

In Reutlingen ging die Initiative von der AWO aus. Die Besonderheit ist die Ankopplung ans Medmobil, das im Frühjahr an den Start gegangen ist. Die Arbeiterwohlfahrt entwickelte das Konzept, die Stadt unterstützte bei der Umsetzung. Das Motto: »Gemeinsam gegen Hitze – Schutz und Unterstützung in der Stadt.« Das Sozialamt, berichtet Heike Hein, war schnell mit im Boot. »Das war ein gutes Miteinander.« Super angekommen sei die Idee, das Schutzkonzept an die rollende Arztpraxis der AWO anzukoppeln. Der Vorteil liegt auf der Hand. Denn, so Heike Hein: »Wenn wir mit dem Medmobil eh auf der Straße sind, können wir an heißen Tagen die Menschen, die kommen, gleich aufklären und versorgen.«

Genau das sind die Hauptsäulen des Konzepts: Praktische Hilfe, aber auch Sensibilisierung für die Gefahren der Hitze samt Tipps, wie man sich besser schützen kann. Das alles erledigt neben der medizinischen Versorgung das Team des Medmobils, also ehrenamtliches medizinisches Fachpersonal und eine Sozialarbeiterin der AWO. Dank Wasser-Spenden von Romina und finanzieller Unterstützung der Stadt ist der umgebaute Rettungswagen für seinen Hitze-Einsatz gut gerüstet. Mit an Bord sind Sonnencreme, Mützen, und – ganz wichtig – Wasserflaschen. 240 1,5-Liter-Flaschen Mineralwasser hat Romina der AWO spendiert, schon am Premieren-Tag ging ordentlich was weg. Verteilt werden außerdem Pläne, auf denen die Trinkwasserbrunnen und -säulen in Reutlingen verzeichnet sind. »Die sind gar nicht so bekannt, aber für unseren Personenkreis besonders wichtig«, sagt Heike Hein. Außerdem wird informiert, wo es kühle öffentliche Räume gibt.

»Sie können nicht einschätzen, was die Hitze mit ihnen macht«

Kreislaufprobleme vom Schwindel bis hin zur Bewusstlosigkeit, Verbrennungen von der Sonne und vor allem Dehydrierung sind die Probleme, mit denen Obdachlose bei Extremhitze am meisten zu kämpfen haben, sagt Kurt Gugel, der als Hausarzt im Ruhestand zur festen Besatzung des Medmobils gehört. Heike Hein kann das nur bestätigen. Sie nennt das Beispiel Sonnenschutz. »Unsere Klienten kommen oft mit knallrotem Kopf, da kauft keiner Sonnencreme.« Und selten Wasser. Menschen in Wohnungsnot, nennt Kurt Gugel einen Grund, »sind meistens finanziell mega-knapp dran«.

Nicht nur das. Vielen habe das Leben nicht gut mitgespielt, Resignation und, so seine Beobachtung, »eine gewisse Wurstigkeit« seien die Folge. Auch in Bezug auf das eigene Wohlbefinden. Oft fehle es an Selbstfürsorge, bestätigt Hein. Wegen einer Suchtproblematik oder psychischen Erkrankung seien die Betroffenen von der Wahrnehmung her eher eingeschränkt. »Sie können nicht einschätzen, was die Hitze mit ihnen macht.«

»Das im Rahmen des Medmobils zu machen, ist genau richtig«

Dass viele der AWO-Klienten auch bei sengender Hitze den ganzen Tag auf der Straße sind, müsste allerdings nicht sein, stellt die Sozialpädagogin klar. Bis mittags könnten sie sich in der Notübernachtung in der Glaserstraße aufhalten, danach im Tagestreff in der Aulberstraße. Angebote der AWO, die »ganz viele« aber nicht nutzen. »Sie ertragen die Gemeinschaft nicht.« Oder die zugewiesene Unterkunft, die bei einer ordnungsrechtlichen Unterbringung meist nicht sonderlich attraktiv sei und kaum Privatsphäre biete. »Da kann man sich seine Mitbewohner nicht aussuchen.« Auch das sei für viele ein Grund, sich tagsüber lieber im Freien aufzuhalten.

Was Heike Hein und ihren Kollegen Sorge macht: Die Zahl der Menschen, die gar keinen Schlafplatz haben und tatsächlich auf der Straße leben, steigt. In der Beratung treffen sie auf immer mehr Klienten, die weder das Mehrbettzimmer in der Notübernachtung noch eine Unterkunft über die ordnungsrechtliche Unterbringung annehmen. »Die wollen und können nirgends rein.« Meistens sei eine psychische Erkrankung die Ursache – eine Problematik, die zunehme und bei der auch die Arbeiterwohlfahrt an ihre Grenzen stoße. Heike Hein weiß inzwischen von mehreren Personen in Reutlingen, die sich irgendwo draußen einen Unterschlupf gesucht haben. »Die sind besonders gefährdet.«

Das Medmobil der Reutlinger Arbeiterwohlfahrt Das Medmobil der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Reutlingen ist im März an den Start gegangen. Die Idee, eine rollende Arztpraxis für Wohnungslose einzurichten, kam von Kurt Gugel, Hausarzt im Ruhestand, und dem DRK-Rettungsdienstleiter Wilfried Müller, ebenfalls im Ruhestand. Das Medmobil bietet eine niederschwellige medizinische Versorgung für Menschen, die keinen Zugang zum Gesundheitssystem haben. Es macht dort Station, wo sich die Zielgruppe aufhält. Das Projekt wird ausschließlich über Spenden finanziert. (GEA)

Auf der Straße zu leben, ist an sich schon eine Herausforderung. Bei Extremtemperaturen erst recht. Umso wichtiger sind Angebote wie das Hitzeschutzkonzept, das die Not wenigstens ein bisschen lindert. Mit dem Auftakt in der vergangenen Woche an der Citykirche bei über 30 Grad ist Heike Hein zufrieden. »Das im Rahmen des Medmobils zu machen, ist genau richtig.« Auch bei der Zielgruppe sei die Kombination bestens angekommen. »Die fanden das alle gut und waren dankbar.« (GEA)