Reutlinger Freibad: Große Party, gemischte Bilanz

Mut und Geschick waren am Sonntag beim Fest im Reutlinger Freibad nötig, um im und am Wasser zu bestehen. Der Wasserspielspaß machte Kindern und Jugendlichen augenscheinlich richtig Spaß. Trotz des relativ kühlen Wetters lockten auch günstige Eintrittspreise das Publikum ins Wellenfreibad.

REUTLINGEN. Was für ein Spaß. Was für eine Freude – das galt zumindest für die Zuschauer am Sonntag am Beckenrand. Doch es mischten sich auch viele bewundernde Blicke in Richtung der Akteure beim Fest zum 70-jährigen Bestehen des Wellenfreibads im Reutlinger Markwasen – da versuchten sich nämlich Kinder und Jugendliche darin, über das Wasser zu gehen.

Oder zu laufen, zu springen – wie auch immer: Dabei galt es, diverse aufgeblasene Balken und schwimmende Teller zu treffen und ohne Absturz bis ins Ziel zu gelangen. Alles sehr rutschig. Das amtliche Endergebnis dieses von »H2O Fun Events« durchgeführten Wasserspielspaßes: Ein eindeutiges 6:1 für die Mädels. Was für ein grandioser Erfolg.

Die Mädchen haben beim Übers-Wasser-gehen von H2O Fun Events die Nase vorn. Foto: Steffen Schanz

Das Wetter war eigentlich optimal. Doch die Wolken am Himmel haben zunächst offenbar eine ganz große Anzahl an Besucherinnen und Besuchern abgehalten – und das, obwohl der Eintritt zwischen 13 und 19.30 Uhr für alle gerade mal einen Euro betrug. Und für S-Club-Mitglieder sogar ganz frei war. Das Freibadfest mit Spielen und Sommerbeats war vor zwei Wochen wegen Regens und wirklichem Pfui-Wetter verschoben auf den 17. August worden, wie der Leiter der kommunalen Bäderbetriebe in Reutlingen, Necdet Mantar, bestens gelaunt ausführte.

Spaß garantiert

Wie war das mit dem schlechten Wetter? »Sie werden sehen, ab 14 Uhr wird es so richtig schön und dann kommen die Besucher«, sagte Mantar und grinste. Allerdings hatte die nicht ganz so große Anzahl der Gäste durchaus Vorteile: Gedränge an und in den Becken, bei der aufblasbaren Riesenrutsche gab es nicht. Und bei den Spielen von H2O kam jede und jeder gleich mehrfach an die Reihe. Spaß war garantiert.

Als der Gong zweimal ertönte, war dann zu jeder vollen Stunde klar: Jetzt gehts wieder zu den Wellen, die bis zu einem Meter hoch auf die dann doch den ziemlich vielen »Wellenbrechern« in der Form von großen und kleinen Wasserbegeisterten entgegenströmten. Dazu tönte Musik aus den Lautsprechern über die gesamte Freibadanlage, über die Becken, Sprungtürme, Liegewiesen und auch den Gastronomiebereich. Ab 16 Uhr lockte dann sogar noch die Liveband Mimmo & Friends.

Zusätzlich zu den Becken, Rutschen und Sprungtürmen des Wellenfreibads konnten sich die Besucher beim Fest auf einer aufblasbaren Riesenrutsche und Spielen des Sponsors Kreisssparkasse austoben. Foto: Steffen Schanz

Und wie lief die Freibadsaison bisher? »Im Mai und Juni waren schon 140.000 Besucher da«, sagte der Reutlinger Bäder-Chef. Im Juli kamen dann aber nur um die 20.000 Gäste – kein Wunder, war der Monat doch völlig verregnet und kühl. Aber: Die erste beiden Augustwochen waren wieder recht gut besucht, um die 15.000 Gäste kamen.

Ziel: 200.000-Marke knacken

»Wenn es so weiterläuft, knacken wir bis zum letzten Öffnungstag noch die 200.000er-Marke«, betonte Necdet Mantar. Der Vergleich zum Vorjahr zeigt, dass 2024 satte 220.000 Besucherinnen und Besucher gekommen waren. »Da hatten wir allein im Juli 80.000 Gäste.« Doch egal, wie viele Besucher kommen: Klar sei, dass die Bäder immer Zuschussbetriebe seien, so Mantar. Was sich allein schon an der notwendigen Brandschutzsanierung des Achalmbads für 10 Millionen Euro zeige.

Dieses Jahr fehlte obendrein noch Personal im Freibad. »Wir mussten uns Fachpersonal von einem Dienstleister zukaufen«, betonte der Bäderchef. Dieses speziell geschulte Fachpersonal koste die GmbH der Reutlinger Bäder 400.000 Euro zusätzlich. »Aber anders war das nicht machbar.«

Riesenrutsche und Kletterturm, alles aufblasbar, und dank der zunächst noch kühlen Witterung ohne lange Anstehzeiten. Foto: Steffen Schanz

Zwar sei überlegt (und teilweise auch praktiziert) worden, die Öffnungszeiten zu verkürzen, »da gab es aber massive Proteste«, so Mantar. Vor allem ältere Besucher, die frühmorgens schwimmen wollten, seien auf die Barrikaden gegangen. »Uns blieb nichts anderes übrig, als zusätzliches Personal zu besorgen.« Und das koste nun mal viel Geld, weil es ja gut geschult sein und im Zweifelsfall auch Menschenleben retten können muss.

Sollte nach dem Ende der Sommerferien das Wetter richtig gut sein, könne der eigentlich geplante Schließtermin am 13. oder 14. September noch um eine Woche nach hinten verschoben werden. Dann sei aber endgültig Schluss für dieses Jahr – schließlich stehen dann auch umfangreiche Maßnahmen an, um das Freibad fit für den Winter und die Saison 2026 zu machen.

Pumpen müssen gewartet und erneuert, die Umkleiden und Gebäude auf Schäden untersucht und ausgebessert werden. Die Grünanlagen nicht zu vergessen: pflegen, mähen, Baumschnittarbeiten erledigen.

Zudem gilt es, die Leitungen zu entleeren – wobei das Wasser aber in den Becken drinbleibe. An den Rändern werden Eisdruckpolster installiert, »die Becken sind besser geschützt, wenn das Wasser drinbleibt«, erklärt Mantar. Erst im Frühjahr werde das Wasser rausgelassen und für den Neustart erneuert. »Da ist viel zu tun, im Hintergrund, von dem die Besucher gar nichts mitkriegen.« (GEA)