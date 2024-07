Auf- und Abfahrt in Sondelfinger Siemensstraße wegen Bauarbeiten gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONDELFINGEN. Ab Mittwoch, 3. Juli, bis voraussichtlich Ende August sperrt das städtische Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt die Abfahrtsrampe von der Siemensstraße zur Sondelfinger Straße in Fahrtrichtung Zentrum/Güterbahnhof. Eine Umleitung für den Verkehr wird über die Lembergstraße ausgeschildert.

Ebenso muss die Auffahrt zur Siemensstraße in Fahrtrichtung Industriegebiet Laisen von Sondelfingen her kommend gesperrt werden. Eine Umleitung des Verkehrs erfolgt über den Kreisverkehr in der Sondelfinger Straße und die Lembergstraße. Die Auffahrt zur Siemensstraße in Fahrtrichtung Orschel-Hagen von Sondelfingen her kommend ist weiterhin möglich.

Bauarbeiten schreiten voran

Grund für die geänderte Verkehrsführung ist der Fortschritt bei den Bauarbeiten für die Sanierung der Straßenbrücken in der Siemensstraße. Entlang der Siemensstraße gibt es künftig getrennte Rad- und Fußwege. Dafür müssen auch die Randsteine angepasst werden. Außerdem stehen noch Belagsarbeiten auf dem Programm. Markierungsarbeiten, Geländerbauarbeiten und der Rückbau des Arbeitsschutzgerüstes im Bereich der Brücke über die Sondelfinger Straße und der Brücke über die Deutsche Bahn setzen den Schlusspunkt unter die aufwendigen Arbeiten. (pm)