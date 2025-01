Aktuell Innenstadt

Auf Burger King folgt Bäckerei-Café in der Reutlinger Karlstraße

Einen Leerstand weniger wird es in der Reutlinger Innenstadt bald geben. In die Räume der früheren Burger King-Filiale in der Karlstraße wird in wenigen Wochen ein Bäckerei-Café eröffnet. Was bekannt ist.