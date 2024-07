Arbeitslosigkeit in Reutlingen: Saisonaler Aufwind bleibt aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Im Bezirk der Agentur für Arbeit Reutlingen waren im Juni 10.996 Menschen arbeitslos gemeldet, exakt zwei Personen weniger als im Mai. Die Arbeitslosenquote in der Region bleibt somit unverändert bei 3,7 Prozent. Im gesamten Bundesland liegt die Quote wie im Vormonat bei 4,1 Prozent.

Der Arbeitsmarkt im Agenturbezirk spiegle die aktuellen Herausforderungen gut wider, sagt Markus Nill, neuer Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Reutlingen. »Der übliche saisonbedingte Rückgang der Arbeitslosenzahlen ist im Juni ausgeblieben.«

Die konjunkturelle Lage sei in vielen Unternehmen schwierig, aber nicht so stark mit Entlassungen verbunden, wie das in früheren Zeiten häufig zu beobachten gewesen sei. Für Fachkräfte ist der Arbeitsmarkt nach wie vor aufnahmefähig. Betriebsbedingte Kündigungen treffen Mitarbeiter mit abgeschlossener Ausbildung oder Studienabschluss deutlich seltener als ungelernte Hilfskräfte. »Betriebe wollen das qualifizierte Fachpersonal halten und sich aktiv auf die Herausforderungen der Digitalisierung vorbereiten«, so Nill

Arbeits- und Fachkräftesicherung

Bei Fragen zu Qualifizierungen von Mitarbeitern, der Förderung von Weiterbildungen und Unterstützung bei Neueinstellungen sei die Agentur für Arbeit Ansprechpartner sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer, erklärt Markus Nill.

521 Stellenangebote wurden dem Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit im Juni neu gemeldet, das sind 103 Stellenzugänge (16,5 Prozent) weniger als im Mai. Insgesamt waren zum Statistikzähltag im Juni 3.208 Stellen im Bestand und somit 0,4 Prozent (12 Stellenangebote) weniger als im Vormonat.

Im Landkreis Reutlingen waren im Juni insgesamt 6.889 Menschen (plus 9,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr) von Arbeitslosigkeit betroffen. 2.600 (plus 8,2 Prozent) davon waren bei der Agentur für Arbeit gemeldet und 4.289 (plus 11 Prozent) beim Jobcenter Landkreis Reutlingen. Im Landkreis Tübingen waren vorigen Monat insgesamt 4.107 Menschen arbeitslos gemeldet (plus 3,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr). Die Arbeitsagentur betreute davon 1.832 (plus 15,1 Prozent) Personen, das Jobcenter Landkreis Tübingen 2.275 (minus 4,1 Prozent).

Die Arbeitslosenquote für den Gesamtbezirk der Agentur für Arbeit Reutlingen (also Arbeitslosenversicherung und Grundsicherung) lag im Juni bei 3,7 Prozent (Vorjahresmonat 3,5 Prozent). Die Quoten im Einzelnen (Wert aus Juni 2023 jeweils in Klammern): Landkreis Reutlingen 4,1 Prozent (3,8 Prozent), Landkreis Tübingen 3,2 Prozent (3,3 Prozent), Hauptagentur Reutlingen 4,4 Prozent (4 Prozent), Geschäftsstelle Münsingen 2,5 Prozent (2,5 Prozent) und Bad Urach 3,4 Prozent (3,5 Prozent). (a)

