Arbeiten an Brücke an Reutlinger Stadthalle: Konrad-Adenauer-Straße nur einspurig

REUTLINGEN. Das Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt setzt von Dienstag, 12. August, bis voraussichtlich Donnerstag, 14. August, die Fuß- und Radwegbrücke über die Konrad-Adenauer-Straße instand. Die Brücke verbindet die Stadthalle mit der Eichendorff-Realschule. Grund für die Arbeiten ist eine beschädigte Betonkonsole, die einen der Betonblumentröge trägt. Sie wird entfernt, neu verankert und betoniert. Anfang September setzen die Bauarbeiter den sanierten Blumentrog wieder auf die Brücke.

Für die Instandsetzung wird ein Gerüst im Fahrbahnbereich aufgebaut. Deshalb steht in Fahrtrichtung Stuttgart/Tübingen zwischen 8:30 Uhr und 15:00 Uhr nur eine Fahrspur zur Verfügung. In dieser Zeit ist zeitweise mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die gute Nachricht: Fußgänger und Radfahrende können die Brücke durchgehend nutzen. Auch die Zu- und Ausfahrt der Tiefgarage Stadthalle bleibt jederzeit frei.

Da das Wetter den Baufortschritt beeinflusst, können sich die Arbeiten verschieben. (pm)