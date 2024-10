Applaus für die Semesterbesten in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Alle Zeichen standen auf »It’s a celebration«: Die Semesterbesten aller fünf Fakultäten der Hochschule Reutlingen wurden gemeinsam in einem festlichen Rahmen gefeiert und verabschiedet. Unter großem Applaus nahmen sie am Freitag, 25. Oktober, im Rahmen der Graduierungsfeier in der Aula der Hochschule ihre Zertifikate und Auszeichnungen entgegen. Für spannende Unterhaltung sorgte ein Science Slam unter dem Motto »Fast & Excellent«.

Während der Feier wurden die Semesterbesten der fünf Fakultäten für ihre akademischen Leistungen ausgezeichnet. Rund 50 Preisträger erhielten über die jeweiligen Dekane der Fakultäten Zertifikate als Anerkennung für ihre Spitzenleistung während ihres Studiums überreicht. Zwei Mitglieder der hochschuleigenen Big Band und die Sängerin Karin Grabein begleiteten die Graduierungsfeier musikalisch.

Darüber hinaus wurden die beste Bachelor- und Masterthesis mit dem Otto-Johannsen-Preis geehrt sowie der DAAD-Preis für hervorragende Leistungen ausländischer Studierender vergeben. Letzteren erhielt der aus Mexiko stammendende Student Francisco Javier Castro Rodriguez. Er studiert an der Fakultät ESB Business School sehr erfolgreich im Master Operations Management und setzt sich in vielfältiger Weise für andere internationale Studierende ein. Der Nachhaltigkeitspreis der Deutschen Gesellschaft für Operational Risk Management wurde an vier Absolvierende vergeben, die sich in ihren Abschlussarbeiten herausragend mit dem Thema Nachhaltigkeit befasst haben.

Einblick in innovative Ideen

Für spannende Unterhaltung sorgte ein Science Slam. Das kurzweilige Format »Fast & Excellent« gab einen Einblick in die Fähigkeiten und innovativen Ideen der Studierenden. In jeweils drei Minuten präsentierten Studierende sowie Promovierende und Mitarbeiter des Reutlingen Research Institute ihre Forschungsprojekte. Beispielsweise berichtete Dominik Ruoff, Promovierender am Reutlingen Research Institute, über die »Steigerung der Genauigkeit beim Drehen durch in-line-Regelung der Spannkraft«.

In seiner Ansprache betonte Professor Dr. Hendrik Brumme, Präsident der Hochschule: »Mit ihrem hervorragenden Studienabschluss haben Sie die besten Möglichkeiten, die Zukunft zu gestalten – dies sowohl im persönlichen als auch im gesellschaftlichen Sinne.«

Im Sommersemester 2024 absolvierten 417 Studierende im Bachelor, 211 im Master und drei Studierende in den Weiterbildungsprogrammen der Knowledge Foundation ihr Studium an der Hochschule Reutlingen. (eg)