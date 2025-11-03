AOK-Podium beim GEA in Reutlingen: »Für mehr gesunde Lebensjahre«

Drei der vier Podiumsgäste (von links) im Bild: Dr. Maximilian Menton, Marion Rostam und Thomas Reumann. FOTO: PR

REUTLINGEN. Mit Gesundheitsvorsorge sollte man früh beginnen. Allerdings ist es nie zu spät, die eigene Gesundheit zu verbessern. Medizinische Impulse der Frauengesundheit, Gesundheitsvorsorge und alles, was dazu beitragen kann, möglichst lange gesund und damit selbstbestimmt zu leben: Mit all diesen Themen beschäftigt sich das AOK-Podium am Donnerstag, 6. November.

In den Räumlichkeiten des Reutlinger General-Anzeigers am Burgplatz begrüßen Marketing-Teamleiterin Iris Goldack und GEA-Nachrichten-Chef David Drenovak ab 19 Uhr hochrangige Gäste für eine interessante und kurzweilige Talkrunde.

Ab 19 Uhr werden Dr. Maximilian Menton, Facharzt für Gynäkologie in der Universitätsfrauenklinik Tübingen, Marion Rostam, Geschäftsführerin der AOK Neckar-Alb, sowie Thomas Reumann, Reutlinger Landrat a. D., und Dr. Marion Bär vom Reutlinger Kreisgesundheitsamt über oben genannten Themen referieren und diskutieren.

Zudem sind nach den jeweiligen Diskussionsrunden Fragemöglichkeiten für das Publikum geplant. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt zum Auftakt der GEA-Thementage »Vorsorge« ist kostenlos, eine Anmeldung jedoch erforderlich. Diese ist auf der GEA-Webseite möglich. (GEA)

www.gea.de/aok-podium