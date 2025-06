Angeblich Messerstecherei in der Reutlinger Wörthstraße

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Als »Messerstecherei« bezeichneten am Großeinsatz beteiligte Einsatzkräfte das, was am Freitag um die Mittagszeit in der Wörthstraße passiert sein soll. Zu sehen war laut Zeugen, wie eine verletzte Person vom Rettungsdienst ins Klinikum am Steinenberg abtransportiert werden musste. Gegen 13.30 Uhr nahmen Polizisten einen jungen Mann in schwarzer Trainingshose fest, der dann aufs Polizeipräsidium Reutlingen gefahren wurde.

Fünf Polizeiautos sowie zwei Rettungswagen und ein Notarztfahrzeug waren vor Ort. Dazu jeweils ein Einsatzleiter von Polizei und Rettungsdienst. Die Auseinandersetzung zwischen zwei Menschen hat sich laut Aussagen von Beobachtern aus der Nachbarschaft vor den Gebäuden mit den Hausnummern 62 bis 67 ereignet. Was genau passiert ist, sowie wer da wen verletzte, muss laut Pressestelle des Polizeipräsidiums Reutlingen noch geklärt werden. Es habe sich um einen »Beziehungsstreit« gehandelt.

Wie Nachbarn erzählten, soll sich der später festgenommene junge Mann in den Keller eines der Tuffsteinhäuser geflüchtet haben. Daraufhin hätten Polizeibeamte mit Schildern geschützt sowie auch von einem Polizeihund begleitet das Gebäude durchsucht. Schließlich wurde der Mann abgeführt. Auf der Straße leistete er dabei keinen Widerstand.

Die Wörthstraße war über eine Stunde komplett gesperrt. In welchem Zustand sich der ins Krankenhaus transportierte Mensch befindet, ist unbekannt. (GEA)