Amtliche Hitze-Warnung für Reutlingen und Tübingen

REUTLINGEN. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für weite Teile des Landkreises Reutlingen und den gesamten Landkreis Tübingen eine amtliche Warnung vor Hitze herausgegeben. Am Mittwoch werde bis zu einer Höhe von 600 Metern eine starke Wärmebelastung erwartet, heißt es auf der Webseite des DWD. Im Kreis Reutlingen sind der Norden um die Stadt Reutlingen, Pfullingen, Eningen und Metzingen, Wannweil, Walddorfhäslach und Pliezhausen von der Warnung betroffen. Im Osten sind es die Gebiete um Münsingen, Mehrstetten, Hayingen und Zwiefalten.

Die Hitze-Warnung für Reutlingen und Tübingen besteht am Mittwoch zwischen 11 und 19 Uhr. In der Region soll es bis zu 32 Grad Celsius heiß werden. »Hitzebelastung kann für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen«, warnt der DWD. »Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl.«

Am Donnerstag sollen die Temperaturen sollen auf maximal 26 Grad sinken, es ist leichter Regen zu erwarten. Nachdem die Temperaturen am Freitag auf maximal 24 Grad weiter sinken, soll es am Wochenende schon wieder über 30 Grad warm werden. (GEA)