Amtliche Hitze-Warnung für Reutlingen - Heißester Tag des Jahres am Samstag?

Am Wochenende wird es heiß im Südwesten.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/STUTTGART. Es wird heiß in Reutlingen: Der Deutschem Wetterdienst (DWD) hat für den Landkreis eine amtliche Warnung vor Hitze herausgegeben. Gültig ist diese von Freitagmittag bis Samstagabend um 19 Uhr. Es könne laut DWD der bisher heißeste Tag des Jahres werden. Im Kreis Reutlingen werden mehr als 30 Grad Celsius erwartet. Am Freitag erwartet der Wetterdienst »eine starke Wärmebelastung« bis zu einer Höhe von 400 Metern, am Samstag bis zu einer Höhe von 600 Metern.

»Man soll mittags und nachmittags nicht unbedingt mehrere Stunden draußen sein, Sonnenschutz nicht vergessen und etwa viel trinken«, erklärte ein DWD-Meteorologe. Hitzebelastung kann für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen, heißt es in der Warn-Meldung des Wetterdienstes. »Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl.«

35 Grad zwischen Karlsruhe und Mannheim möglich

Zwischen Karlsruhe und Mannheim könnte laut DWD die 35-Grad-Marke geknackt werden. Aber auch weiter südlich werden verbreitet mehr als 30 Grad erwartet, wie ein DWD-Meteorologe erklärte. Für den Südosten rechnen die Wetterexperten für das Wochenende mit 27 bis 30 Grad, für den Nordwesten mit 29 bis 33 Grad. Für weite Teile des Bundeslandes wurden Hitzewarnungen ausgesprochen.

Eine Hitzewelle prognostizieren die Meteorologen aber nicht. Schon am Sonntag kündige sich von Westen eine Kaltfront an, sagte der Experte. Es komme verbreitet zu Schauern und Gewittern. Lokal seien auch Unwetter mit Starkregen und Sturmböen möglich. Die ersten Tropfen werden schon für den Mittag erwartet. Sonntagabend werde es dann in weiten Teilen Baden-Württembergs regnerisch sein.

Doch auch die Regenfront halte sich nicht lange, sagte der DWD-Meteorologe. Montag gebe es zwar noch einzelne Schauer und es werde kühler, aber ab Dienstag werde es heiter bis wolkig - bei um die 25 Grad. Der Sommer bleibe abwechslungsreich. (dpa/GEA)