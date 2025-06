Am Sonntag startet das Stadtradeln im Kreis Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

KREIS REUTLINGEN. Im Landkreis Reutlingen heißt es ab Sonntag, 22. Juni, bis Samstag, 12. Juli, wieder: »Auf die Räder, fertig, los!« Denn auch in diesem Jahr nimmt der Kreis in Kooperation mit der Initiative »RadKULTUR« an der Aktion Stadtradeln des Klima-Bündnisses teil, und 22 Kommunen sind mit dabei. Während des Stadtradeln-Zeitraums sind verschiedene Veranstaltungen geplant, um gemeinsam Kilometer zu sammeln.

Die Auftaktveranstaltung findet am Sonntag, 22. Juni, auf dem Sportgelände in Münsingen-Böttingen statt. Besonderes Highlight werden hier wieder die Sternfahrten mit verschiedenen Startpunkten sein. Folgende Touren werden angeboten: Ab Grabenstetten über Römerstein (Tour 1), ab Reutlingen über Bad Urach (Tour 2), ab Trochtelfingen über Gomadingen (Tour 3) und ab Münsingen über das Lautertal (Tour 4). Jeder, der bei den Sterntouren mitradelt, erhält einen Verpflegungsgutschein für die Auftaktveranstaltung. Es wird um Anmeldung online ( https://eveeno.com/305014953) gebeten.

Vor Ort lädt der SV Böttingen zu seinem traditionellen Spaghetti-Essen ab 11 Uhr bei heimischen Nudeln mit verschiedenen Saucen sowie Kaffee und Kuchen ein.

Die »Süddeutsche Gemeinschaft Reutlingen« bietet außerdem am Sonntag, 22. Juni, um 10.30 Uhr einen Radlergottesdienst in der Wielandstraße 8 an. Im Anschluss an den Gottesdienst startet eine familienfreundliche Radtour, die zu einem nahe gelegenen Spielplatz mit Picknickmöglichkeit führt.

Die Gemeinde Grafenberg lädt zum Start des Stadtradelns zu einer familienfreundlichen Auftaktrunde in Kooperation mit dem Schwäbischen Albverein Grafenberg ein. Los geht es am Sonntag, 22. Juni, um 16 Uhr am Rathaus in Grafenberg.

Jubiläums-Edition

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Kommunalreform der Gemeinde Pfronstetten findet am Samstag, 28. Juni, die »Tour De Gmoidle Pfronstetten« in ihrer Jubiläums-Edition statt. Start ist ab 14 Uhr an mehreren Orientierungspunkten. Die circa 30 Kilometer lange Rundtour bietet viel Abwechslung sowie die ein oder andere sportliche Herausforderung. Es gibt zahlreiche Stationen entlang der Strecke. Für eine erfolgreiche Teilnahme erwartet die Radelnden im Sportheim des TSV Pfronstetten eine kleine Überraschung. Genaue Infos zum Ablauf und den Stationen gibt es in den Downloads unter https://www.stadtradeln.de/landkreis-reutlingen. Um eine Anmeldung per Mail an wir-radeln@kreis-reutlingen.de bis zum 26. Juni wird gebeten.

Wer beim Stadtradeln mitmachen möchte, meldet sich unter www.stadtradeln.de/registrieren an. Hier gibt es auch weitere Informationen zum Ablauf und zu den Veranstaltungen. Mit der kostenfreien Stadtradeln-App können die Radlerinnen und Radler die gefahrenen Strecken tracken und direkt ihrem Team und ihrer Kommune gutschreiben. Wer keinen Zugang zur App hat, kann die Kilometer über die Homepage eintragen. (eg)