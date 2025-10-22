Altglascontainer in Reutlingen quellen wieder über - was ist der Grund?

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Es ist ein bekanntes Bild. Auf dem Parkplatz am Reutlinger Freibad sammeln sich wieder hunderte Weinflaschen und Marmeladengläser auf und vor den überfüllten Containern an. Bereits im August berichtete der GEA über dieses Problem.

Die Ursache war damals schnell gefunden. Aufgrund von Personalengpässen bei Alba seien die Container zwei Wochen lang nicht geleert worden. Grund für den Engpass war »der kurzfristige Absprung unseres Subunternehmens, das in Reutlingen und Metzingen zuständig war«, berichtete Matthias Braun von der Unternehmenskommunikation des Umweltdienstleisters. Seitdem übernimmt Alba die Abholung in der Region selbst.

Technischer Defekt als Ursache

Der erneute Verzug hat einen anderen Grund. Ein speziell benötigtes Fahrzeug musste kurzfristig wegen eines technischen Defekts außer Betrieb genommen werden, so Braun. Die Beschaffung der notwendigen Ersatzteile habe länger gedauert als angenommen. Deshalb kommt es vereinzelt zu Verzögerungen. Auch andere Fahrzeuge aus der Region können die Aufgabe nicht kurzfristig übernehmen, da die betroffenen Container mit einem speziellen Kranarm-Fahrzeug geleert werden müssen. »Wir arbeiten bereits mit Hochdruck an der Lösung: Ein zusätzliches Fahrzeug wird aktuell wieder einsatzfähig gemacht, und wir stellen kurzfristig ein Kleinfahrzeug vorab bereit, um die einzelnen Flaschen vor den Containern einzusammeln, sodass die eigentliche Leerung künftig wieder ohne Verzögerung erfolgen kann«, sagt Braun. Bis es so weit ist, wird darum gebeten, das Flaschenmeer nicht weiter zu vergrößern, sondern mit der Altglasentsorgung zu warten, bis die Container geleert wurden. (GEA)