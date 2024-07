Alles in Weiß auf dem Reutlinger Weibermarkt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Weiße Kleider, weiße Jackets, weiße Hüte, lange weiß gedeckte Tafeln: Das »Dîner en blanc« der Köpfe für Reutlingen gehört fest zu den Reutlinger Sommer-Events, die gute Laune verbreiten. Am Freitagabend war es wieder einmal so weit. Rund 250 Gäste trafen sich dieses Mal auf dem Weibermarkt, um gemeinsam zu essen und ihre Köstlichkeiten aus Picknick-Körben genauso miteinander zu teilen wie den musikalischen Genuss der Band Paper Moon Trio, der Sängerin Silke und des Chors The Voices.

»Hier packen alle gemeinsam an«

Das wechselhafte Wetter konnte dem legeren Fest nach Angabe der Organisatoren keinerlei Abbruch tun: Als eine Stunde nach dem Start ein Gewitter aufzog, packten alle Gäste spontan mit an. Binnen weniger Minuten waren die ganzen Tafeln in die Innenräume der Metzgerstraße 59 verlegt – Tische, Bänke, Sektkühler, Leuchter, Gläser, Teller, Töpfe und Bestecke. »Wow, hier packen alle gemeinsam an – und genauso wollen wir die Innenstadt beleben«, freute sich Reiner App vom Köpfe-Team über die spontane Leistung. »Das ist ein positives Zeichen für unser Herzensprojekt, die Reutlinger Biosphären-Manufaktur und für die Leerstände, in die wir neues Leben bringen wollen.«

Die Gäste sahen es genauso und blieben noch viele Stunden. Der mitreißende Swing Sound des Paper Moon Trios, die spontanen Gesangseinlagen von The Voices und natürlich der Austausch untereinander sowie die miteinander geteilten Köstlichkeiten schufen ein Genusserlebnis mit vielen Perspektiven.

Ermöglicht wurde es durch die ehrenamtlichen Organisatoren des Köpfe-Event-Teams und einen Zuschuss aus dem Förderprogramm »Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren«, mit dem die Stadt Reutlingen Projekte zur Belebung der Innenstadt unterstützt. (eg)