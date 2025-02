Alb-Gold-Winterlauf-Cup: Laufserie geht in die dritte Runde

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Alb-Gold-Winterlauf geht am kommenden Samstag in die dritte Runde. Austragungsort ist die Rindenschrotbahn an der Kreuzeiche und der Wasenwald mit Start und Ziel am Stadion. Nachdem es bereits in der Serienwertung eine Rekordbeteiligung gibt, rechnet die IGL Reutlingen ebenfalls mit einem Rekord für den Lauf am Samstag. Wie viele kurzfristige Anmeldungen noch hinzukommen, hängt stark vom erwarteten Wetter ab. Nach derzeitigem Stand ist zwar kein Sonnenschein angekündigt, es soll aber trocken bleiben mit Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt. Also nichts, was erfahrene Winterläufer abschrecken kann. Anmeldungen sind noch bis eine Stunde vor dem Start möglich, sie können auch bequem mit dem Smartphone durchgeführt werden. Wer sich bis einschließlich Mittwoch anmeldet, spart 2 Euro Startgebühr. Rechtzeitiges Kommen wird empfohlen, um unnötige Hektik vor den Starts zu vermeiden.

Die Vorbereitungen stehen, die zahlreichen Helfer der IGL Reutlingen stehen bereit. Es wird auch in diesem Jahr wieder ein großes Kuchenbuffet im Foyer der Tribüne geben, ebenso Getränke, weitere Speisen und ausreichend Sitzgelegenheiten im Innenraum.

Insgesamt werden bis zu 1.000 Teilnehmer erwartet, sodass einiges los sein wird. Die Zuschauer können den Sportlern entlang der Rindenschrotbahn zuschauen und sie anfeuern. Die IGL Reutlingen bittet um Verständnis, dass die sonstige Nutzung der Rindenschrotbahn und zum Teil der angrenzenden Waldwege zwischen 13.30 und 16 Uhr eingeschränkt sein wird. Die Schülerläufe starten um 13.45 Uhr (Schüler U14 und U16) und um 14 Uhr (Schüler U10 und U12). Der Fünf-Kilometerlauf (eine Runde) beginnt um 14.30 Uhr, der Zehn-Kilometerlauf über zwei Runden zehn Minuten später um 14.40 Uhr.

In der Serienwertung gibt es folgenden Zwischenstand: Beim AOK-Kidslauf der Altersklasse U10 und U12 führen Anne-Linn Seip aus Rübgarten und Arwin Bangert vom TSV Holzelfingen. In der Altersklasse U14 und U16 Naema Awale und Ben Schwille, beide TSG Münsingen.

Bei den Frauen über fünf Kilometer liegen Henrike Prokopp und Monika Wensing, beide Post-SV Tübingen, gemeinsam auf dem ersten Platz und bei den Herren liegt Jurij Mildner von Felix Milner Tragwerksplanung vorne. Über zehn Kilometer führen Antonia Schiel und Lorenz Baum, jeweils LAV Stadtwerke Tübingen. (eg)

www.igl-reutlingen.de