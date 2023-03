Absolventenfeier der ESB Business School in Reutlinger Stadthalle

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Mit Ihrem Studium in Reutlingen haben Sie die richtige Wahl getroffen. Ihren Lohn erhalten Sie heute nicht nur in Form Ihres Abschlusszeugnisses, sondern vor allem durch die Bindungen, die Sie hier geknüpft haben.« Mit diesen Worten verabschiedete Reutlingens Oberbürgermeister Thomas Keck am vergangenen Samstag rund 150 Graduierte der ESB Business School der Hochschule Reutlingen bei einem Festakt mit Gästen aus aller Welt in der Stadthalle. Zahlreiche Gratulantinnen und Gratulanten gaben ihnen gute Wünsche und wertvolle Ratschläge mit auf den Weg. Auch die Studierenden selbst zogen mit einem Augenzwinkern Bilanz über ihre Zeit an der ESB Business School.

Festredner Simon Blaettner, Senior Manager for Large Deal Pursuits bei der Unternehmensberatung Accenture, ist selbst ein Alumnus der ESB Business School. Mit umso größerer Überzeugung beglückwünschte er die Graduierten: »Ihr habt gerade an einer der besten Business Schools in Deutschland abgeschlossen.« Für einen vernetzten Arbeitsmarkt, in dem Nachhaltigkeit und Diversität eine immer wichtigere Rolle spielen, sah er die Absolventinnen und Absolventen bestens gerüstet.

Auch Professor Dr. Christoph Binder, Dekan der ESB Business School, stimmte die Graduierten in seiner Ansprache auf die Herausforderungen der Zukunft ein. Insbesondere die KI-Revolution werde enorme Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und die Hochschullandschaft haben. (eg)