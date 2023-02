60 000 Euro für Quartiersprojekt im Hohbuch/Schafstall

Eine Frau hält Geldscheine in der Hand.

REUTLINGEN. Mit dem Förderprogramm Quartiersimpulse unterstützt das Land zehn Projekte mit insgesamt mehr als 800 000 Euro. Davon gehen rund 60 000 Euro an die Stadt Reutlingen für die Entwicklung eines Quartierprojekts im Stadtteil Hohbuch/Schafstall.

Die demografischen und sozialen Veränderungen stellen Baden-Württembergs Kommunen vor große Herausforderungen, denn es gibt beispielsweise immer mehr ältere Menschen, die alleine leben, oftmals mit eingeschränkter Mobilität und steigendem Unterstützungsbedarf. Um auf diesen Wandel zu reagieren, unterstützt das Land Gemeinden, Städte und Landkreise bei der Entwicklung alters- und generationengerechter Quartiere. Für die aktuelle Förderrunde wurden Projekte in Ottenbach, Blaustein, Mannheim, Kornwestheim, Reutlingen, Pforzheim, Beimerstetten, Berg sowie im sogenannten Kommunalen Verbund Rheinfelden/Schwörstadt und im Bodenseekreis ausgewählt.

Breite Beteiligung gewünscht

In Reutlingen sollen unter dem Motto »Wir fürs Quartier« die Bewohner und Bewohnerinnen des Stadtteils Hohbuch/Schafstall »in ihrer Vielfalt gewonnen werden, bei der Gestaltung eines guten und generationengerechten Zusammenlebens mitzuwirken. In einem fortlaufenden, breiten Beteiligungsprozess soll ein Konzept für eine passgenaue und partizipative Quartiersarbeit entwickelt werden«, heißt es in einer Pressemitteilung des Ministeriums für Soziales und Gesundheit. Es soll eine zentrale Anlaufstelle, ein Stadtteilbüro mit Koordinator oder Koordinatorin eingerichtet werden, wo Bedarfe gesammelt, Ideen gebündelt und Aktivitäten geplant und umgesetzt werden können. Die Engagement-Strukturen vor Ort sollen weiter ausgebaut werden. Nach einer Auftaktveranstaltung sollen niederschwellige Angebote konzipiert und realisiert werden, die auf Austausch, Begegnung und Teilhabe zielen. Die Räumlichkeiten bietet unter anderem das Evangelische Gemeindezentrum. (eg)