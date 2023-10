346 Absolventen der Reutlinger ESB feiern Ende ihrer Studienzeit

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Emotionale Reden, festliche Talare und strahlende Gesichter haben Tradition bei der Graduierungsfeier der ESB Business School der Hochschule Reutlingen. Dass bei der Zeremonie auch getanzt wird, ist neu. 346 Bachelor-, Master- und MBA-Graduierte erhielten ihre Abschlusszeugnisse in der Reutlinger Stadthalle. Dabei wurden sie diesmal selbst zur Showeinlage.

Verantwortlich dafür waren Festrednerin Antje Brüsch, Professorin an der Hochschule Reutlingen sowie ihr Mann und Co-Festredner Matthias Dannenberg, Leiter Controlling und Finanzen der Automobilelektroniksparte bei der Robert Bosch GmbH. Beide sind selbst Alumni der ESB Business School, wo sie sich während des Studiums kennengelernt haben. Die gemeinsame Ansprache nutzte das ESB-Ehepaar für einen großen Bogen: von ihrem Hobby, dem Tanzen, zum beruflichen und privaten Glück. Für beides, so Antje Brüsch und Matthias Dannenberg, brauche man Leistung und ein gutes Netzwerk, aber auch Improvisation und ein wenig Zufall. »Habt keine Angst, Euren beruflichen Träumen zu folgen. Setzt aber nicht alles auf die Karriere. Glück ist individuell und Ihr könnt Euren eigenen Weg finden«, gaben sie den Absolventen mit auf den Weg. Im Anschluss forderten sie die Graduierten dazu auf, mit einer kurzen Choreografie zu Pharrell Williams »Happy« selbst das Tanzbein zu schwingen und so die eben gelernten Lektionen direkt in die Tat umzusetzen.

Nachdenklichere Töne schlug Robert Hahn, Erster Bürgermeister der Stadt Reutlingen, an: »Wir entwickeln uns zu einer hoch technisierten Gesellschaft. Sie haben an der ESB Business School das nötige Fachwissen dafür erworben. Was jedoch nach wie vor ebenso entscheidend ist, ist die Persönlichkeit. Werden Sie Menschen, die, egal wo sie stehen, den entscheidenden Unterschied machen.«

Auch Professor Dr. Christoph Binder, Dekan der ESB Business School, verwies in seiner Rede auf die turbulenten Zeiten zwischen globalen Krisen und KI-Revolution, die die Welt gerade durchlebe. Umso wichtiger sei es, dass die Absolventen der ESB Business School positiv an Transformationsprozessen mitwirkten. »Die Zukunft erfordert viele Veränderungen im Hinblick auf Digitalisierung, Nachhaltigkeit, globale Zusammenarbeit und Stärkung der Demokratie. Dabei kommt es auf jede und jeden Einzelnen an. Lassen Sie Ihren Spirit zur Inspiration für andere werden«, so Christoph Binder.

»ESB Spirit« beschworen

Den »ESB Spirit« beschwor auch Franziska Ibele, Präsidentin des ESB Reutlingen Alumni-Vereins: »Eure prägendsten Erinnerungen an die ESB sind vermutlich nicht unbedingt akademische Erlebnisse. Mit dem ESB Spirit habt ihr ein Geschenk fürs ganze Leben bekommen. Tragt ihn in die Welt hinaus!«

Im Rahmen der Zeugnisübergabe kamen die Studierenden selbst zu Wort. Für den Bachelorbereich blickten Hannah Höß und Marie Neu mit einem Augenzwinkern auf die Eigenheiten der internationalen Studierendenschaft zurück. Für die Master-Programme ließen Kim Grebe, Karim Robitschek und Samuel Volz ihre Zeit an der ESB Business School Revue passieren: »An der ESB haben wir gelernt, die Extrameile zu gehen. Damit ist nicht nur das ein oder andere Wochenende gemeint, das wir für Gruppenarbeiten und Projekte geopfert haben, sondern auch die eine oder andere Party.« (eg)