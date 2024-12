24 Jugendliche in den Reutlinger Jugendgemeinderat gewählt

So sieht er aus, der neue Jugendgemeinderat, der am Freitag im Rathaus-Foyer vorgestellt wurde.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. 52 Kandidatinnen und Kandidaten hatten sich um ein Amt im Jugendgemeinderat beworben, 24 haben es geschafft, wie am Freitag im Rathausfoyer bekanntgegeben wurde. Stimmenkönigin wurde Hannah Aboharb von der Freien Evangelischen Schule mit 3.290 Stimmen. Auf dem zweiten und dritten Platz landeten Julie Jungkunst vom Johannes-Kepler-Gymnasium und Nike Bucknor vom Albert-Einstein-Gymnasium.

An »alle mutigen Kandidaten« richtete gestern Reutlingens Oberbürgermeister Thomas Keck seinen persönlichen Dank. Doch die Gewählten dürften nun nicht alleingelassen werden, »sie brauchen Unterstützung von uns allen«, so Keck. Alle, die sich zur Wahl gestellt hatten, »haben sich durch die Kandidatur für unsere Demokratie eingesetzt«, sagte Thomas Keck.

33 Prozent Wahlbeteiligung

Gewählt wurde vom 4. bis zum 11. Dezember in 21 Reutlinger Schulen sowie am 12. Dezember im Rathaus. Insgesamt 12.500 Jugendliche zwischen 14 und 20 Jahren waren wahlberechtigt. Knapp 33 Prozent haben sich an der Wahl beteiligt, an den Schulen waren es mehr als 50 Prozent.

Die Amtszeit beträgt zwei Jahre. »Haltet zusammen und arbeitet konstruktiv miteinander im neuen Jugendgemeinderat, denn das ist der Schlüssel zum Erfolg«, betonte Reutlingens OB. Die konstituierende Sitzung des 15. Jugendgemeinderats ist am 15. Januar um 18 Uhr, am 7. Februar steht die erste Arbeitssitzung für die Jung-Gemeinderäte an. Die gesamten Ergebnisse der Wahl sind online zu finden (GEA)

www.reutlingen.de/jgr-wahl