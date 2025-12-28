Über 12.000 Euro bei Spendengala beim Reutlinger Weihnachtscircus eingenommen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. So großzügig fiel das Fest noch nie aus. Zumindest beim Reutlinger Weihnachtscircus. Anlässlich der Benefizveranstaltung am Morgen des Heiligen Abends kam die Rekordsumme von 12.120 Euro zusammen. Damit sind am Mittwoch die 11.670 Euro des letztjährigen Events abermal in den Schatten gestellt worden. Die Summe setzt sich aus dem Verzicht der Artisten-Gagen, also dem Eintrittsgeld plus die von den Besuchern im Laufe der Vorstellung bar in die Spendentonne gesteckten Münzen und Scheine zusammen. Unterm Strich geht die Summe je zur Hälfte, also 6.060 Euro, an den GEA-Leser-Hilfsverein und das Projekt »Kinder in Bewegung« an Grundschulen, mit dem Fokus auf benachteilige Kinder. Das wird von der Kreisverkehrswacht Reutlingen-Münsingen e.V. zusammen mit dem Traditionsunternehmen Holz-Hoerz (Pedalo) und prominenten Leuten wie Dodokay unterstützt. Pedalo stellt hochwertige Koordinationsprodukte her. Mit im Boot ist der Landkreis.

Mittels individuell angepassten Bewegungsgeräten, die extra für das Projekt entwickelt wurden, erhalten die ausgebildete Lehrer der teilnehmenden Schulen Geräte für den Unterricht als auch für Pausen oder Nachmittagsbetreuung. Das Problem: Bewegungsmangel hemmt Lernen und Entwicklung. Das Ziel der Aktion: Motorik, Gleichgewicht, Orientierung und Mobilität fördern -möglichst an allen Grundschulen des Landkreises. Die Kinder der Laiblinschule Pfullingen gaben während der »Spendengala« einen Einblick, zu was für artistische Einlagen sie auf den Gleichgewichts-Geräten in der Lage sind. Das Projekt »Kinder in Bewegung« wurde 2023 bundesweit von den Verkehrswachten mit dem » mobil und sicher-Preis« in Gold ausgezeichnet. (GEA)