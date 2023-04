Warnstreiks im Kfz-Gewerbe in Reutlingen, Pfullingen und Kirchentellinsfurt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In der Tarifrunde des Kraftfahrzeug-Gewerbes Baden-Württemberg sind heute erste Warnstreiks vorgesehen. Dies teilte die Industriegewerkschaft (IG) Metall in Reutlingen mit. Beschäftigte der Betriebe Daimler Truck und Mercedes Benz in Pfullingen sowie MAN in Kirchentellinsfurt seien aufgerufen, jeweils eine Stunde früher als üblich nach Hause zu gehen. Im Logistik-Center von Mercedes-Benz im Industriegebiet Reutlingen-West solle die Arbeit für eine Stunde unterbrochen werden.

Dort ist der IG-Metall-Mitteilung zufolge von 10.30 Uhr an eine Kundgebung vor dem Werkstor geplant. Damit solle der Tarifforderung Nachdruck verliehen werden. Die IG Metall verlangt demnach eine Entgeltsteigerung um 8,5 Prozent mit einer sozialen Komponente sowie eine Regelung zur Übernahme der Ausgebildeten. (rog)