Firma Dingler aus Lichtenstein muss aufgeben

LICHTENSTEIN. Der Geschäftsbetrieb der insolventen Dingler GmbH in Lichtenstein-Unterhausen mit noch 17 Mitarbeitern wird Ende August 2025 eingestellt. Dies berichtete Insolvenzverwalter Dirk Poff auf GEA-Anfrage. Es sei trotz etlicher Interessenten nicht gelungen, einen Übernehmer für den vor 70 Jahren gegründeten Metall bearbeitenden Betrieb zu finden, fügte der 49 Jahre alte promovierte Tübinger Rechtsanwalt hinzu und stellte fest: »Niemand wollte in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten das Risiko übernehmen.« Poff bedauerte, dass er nun diese Entscheidung treffen musste – vor allem, weil seiner Einschätzung nach die Beschäftigten und Geschäftsführer Ralf Dingler in den vergangenen Monaten »sehr gut gearbeitet haben«.

Wie berichtet, stellte Dingler Ende Januar mit damals 20 Beschäftigten beim Amtsgericht Tübingen Insolvenzantrag. Vorangegangen war ein starker Auftragseinbruch nach Wegfall des größten Kunden. Bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens Anfang April war die Auftragslage verbessert. Daher konnte der Betrieb fortgeführt werden – in der Hoffnung, dass sich eine dauerhafte Lösung ergeben werde. Die Fertigung von Dreh- und Frästeilen nach Kundenvorgaben, vor allem für den Maschinenbau, ist wesentlicher Geschäftsgegenstand von Dingler.

Der 40 Jahre alte Wirtschaftsingenieur Ralf Dingler steht dem Betrieb in dritter Generation als geschäftsführender Gesellschafter vor. Im Gespräch mit dem GEA dankte er den Kunden, »die uns mehrheitlich bis zuletzt die Stange gehalten haben«. Nach seinen Informationen ist von den 17 Beschäftigten, zwischen 35 und 60 Jahren alt, die Mehrzahl noch auf der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz. Er selbst sei wohl bis November mit der Abwicklung des Betriebs befasst, erzählte er. »Dann steht auch für mich eine Neuorientierung an.« (GEA)