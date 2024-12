Wintersport-Arena in Holzelfingen: Salach-Lift exklusiv für Rodler geöffnet

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN/HOLZELFINGEN. »Das war gigantisch«, sagt Jochen Gekeler von der Wintersport-Arena in Holzelfingen. Am Sonntag stürmten Wintersportbegeisterte vor allem den Salach-Lift. Denn der ist auch bis auf Weiteres für Rodler reserviert. Von 9 bis 21.30 Uhr geht’s mit den Schlitten rasant den Berg runter und vor allem auch bequem wieder nach oben – und zwar mit dem Skilift. Für manchen älteren Besucher der Grund, ein paar Rodelfahrten mit den Enkeln mehr zu machen, als geplant. »Das wird richtig gut angenommen«, freut sich Jochen Gekeler, es sei ein Riesenspaß für Jung und Alt.

Die Nutzung des Skilifts ist mit jeder Art von Rodel möglich. Holzschlitten mit schmalen Kufen sind jedoch nicht so gut geeignet. Gekeler empfiehlt daher Schlitten und Kunststoffbobs mit breiten Kufen. Und er rät, das herrliche Wintersportwetter derzeit noch auszunutzen. Denn breits für Neujahr seien Temperaturen bis 7 Grad angesagt. Was die mit der noch dünnen Schneedecke machen, müsse man abwarten. Für die Folgetage gehen die Temperaturen wieder runter, ob’s schneit, werde sich zeigen. Jedenfalls ist der Rodelspaß auch bei Flutlicht möglich. Und abends, erklärt Gekeler, müsse man mit dem Schlitten nicht lange in der Schlange stehen. »Die Kinder haben ja Ferien«, da könne der Wintersport ja auch mal etwas länger dauern, erklärt Gekeler.

Für die Skifahrer bietet der Heutallift gute Bedingungen. Die zwei Schneekanonen der Wintersport-Arena haben seit Weihnachten für eine ausreichende Schneedecke gesorgt, die zahlreiche Ski- und Snowboardfahrer bereits am Wochenende angelockt hat.

Der Salachlift soll solange exklusiv den Rodlern vorbehalten bleiben, bis auch dort gute Bedingungen für Skifahrer gegeben sind. Wann das der Fall sein wird, ist noch nicht abzusehen. Heute aber lohnt sich der Weg in die Wintersport-Arena auf jeden Fall für Rodler und Skifahrer.