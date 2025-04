Autofahrer nötigt Fahrschulauto in Lichtenstein - Positiver Drogentest

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. Einer ganzen Reihe an Straftaten sieht ein Autofahrer entgegen, der am Mittwochabend ein Fahrschulauto genötigt hat. Der Fahrlehrer war mit seiner Schülerin von Pfullingen herkommend in Richtung Unterhausen unterwegs. Hierbei wurde ihnen laut Polizei von einem Honda-Lenker mehrmals die »Lichthupe« gegeben. Weiterhin bremste er das Fahrschulauto grundlos aus.

Eine Streife des Polizeireviers Pfullingen konnte kurz vor 20.30 Uhr das Fahrzeug auf dem Gelände einer Tankstelle in Unterhausen anhalten. Bei der anschließenden Kontrolle des 31 Jahre alten Fahrers stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Diese wurde nach einer Trunkenheitsfahrt im März dieses Jahres beschlagnahmt. Da sich der Verdacht ergab, dass der Mann unter Drogeneinfluss stehen könnte, wurde ein freiwilliger Vortest durchgeführt. Dieser verlief postiv. Gegen den 31-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Fahren unter Einwirkung berauschender Mittel eingeleitet. (pol)