Wie sich die Alb auf der CMT präsentiert

MÜNSINGEN/STUTTGART. Neun Tage lang, vom 18. bis 26. Januar, präsentiert sich die Alb auf der weltweit größten Publikumsmesse für Touristik und Freizeit, der CMT in Stuttgart. In Halle 6 können sich Besucher gleich an zwei Ständen über das Biosphärengebiet Schwäbische Alb informieren: Am Stand 6 D 81 versammeln sich unter dem Dach des Schwäbische Alb Tourismusverbands verschiedene Akteure, die für nachhaltigen Tourismus stehen.

Gäste erhalten dort über Broschüren oder im persönlichen Gespräch zahlreiche Ausflugs- und Freizeittipps rund um die Themen Wandern, Radfahren, Naturbeobachtung und Kulinarik. Die beliebte Freizeitkarte Biosphärengebiet Schwäbische Alb wurde im Vorfeld der Messe inhaltlich überarbeitet und kann – genauso wie weitere neu aufgelegte Broschüren – kostenlos mitgenommen werden.

Auf Kelten-Tour mit dem E-Bike

Am Gemeinschaftsstand anzutreffen sind auch Vertreter der Touristik Information Münsingen, deren Leiter Hans-Peter Engelhart mit diversen Neuigkeiten aufwarten kann. Der Rad-Tourismus mit Fokus auf dem E-Bike spielt für Münsingen eine wichtige Rolle, pünktlich zum Saisonstart stellt Engelhart die elfte Tour vor: Die neue Kelten-Tour führt von Münsingen über Zainingen und Böhringen nach Grabenstetten zum neuen Kelten-Infozentrum samt Aussichtsturm. Auch für Wanderer will Münsingen mit nunmehr vier Premiumwanderwegen und zehn Ortsrunden attraktiv sein und bleiben: Neu sind der literarische Wanderweg über den Hungerberg und der Wacholder-Walk mit Gin-Tasting auf dem Münsinger Hausberg Beutenlay.

Am Stand 6 D 71, ebenfalls in Halle 6, stellen sich die baden-württembergischen Großschutzgebiete unter dem Dach der Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg gemeinsam der Öffentlichkeit vor. Neben den beiden Biosphärengebieten Schwäbische Alb und Schwarzwald werden dort auch die sieben baden-württembergischen Naturparke und der Nationalpark Schwarzwald vertreten sein. Besucher haben zusätzlich zum persönlichen Austausch mit dem Standpersonal auch über digitale Touchscreens und eine interaktive Übersichtskarte zahlreiche Möglichkeiten, touristische Informationen zu erhalten und Wissenswertes darüber zu erfahren, was ein Großschutzgebiet ausmacht und welche Zielsetzungen damit verbunden sind.

Karte der Großschutzgebiete

Interessierte erhalten dort kostenlos die gemeinsame Übersichtskarte der Großschutzgebiete, die neben Freizeittipps auch Hinweise zu einem respektvollen Umgang mit der Natur gibt. Der Gemeinschaftsstand wurde mit Fokus auf mehr Barrierefreiheit im Vorfeld der Messe weiterentwickelt. »Nachdem die Vorbereitungen nun abgeschlossen sind, freuen wir uns, dass es bald losgeht. Die Besucherinnen und Besuchern erwarten wieder viele spannende Angebote an beiden Ständen des Biosphärengebiets«, resümiert Roland Heidelberg, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit in der Geschäftsstelle des Biosphärengebiets Schwäbische Alb. (eg/ma)

