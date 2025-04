Zeugen zu riskanten Fahrmanövern eines Porschefahrers auf der Alb gesucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜSINGEN/BAD URACH. Das Polizeirevier Münsingen sucht Zeugen einer riskanten Fahrweise eines noch unbekannten Porsche-Lenkers, der sich am Mittwochnachmittag auch der Kontrolle durch die Polizei entzogen hat. Der Unbekannte befuhr gegen 15.15 Uhr den Hahnensteig in Auingen in Richtung Hauptstraße. Auf Höhe des Alten Lagers überholte er laut Polizei innerorts mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und trotz eines entgegenkommenden Lasters ein anderes Fahrzeug. Die überholte Autofahrerin musste zur Verhinderung einer Kollision ein Bremsmanöver einleiten.

In Richtung Stadtmitte Münsingen überholte der Porsche-Lenker dann wohl ebenso gefährlich weitere Fahrzeuge. Als der Porsche Panamera im Bereich der Achalmstraße von einer hinzugerufenen Streifenwagenbesatzung festgestellt werden konnte, beschleunigte der Lenker noch weiter und flüchtete über die K 6701 in Richtung Dottingen. Am Ortseingang verloren die Beamten den Porsche aufgrund der hohen Geschwindigkeit aus den Augen. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen erkannte dann eine weitere Streifenwagenbesatzung den Porsche beim Tiergarten in Bad Urach, wobei der Lenker abermals mit erheblicher Geschwindigkeit über die B 28 in Richtung Hengen flüchtete.

Zeugen gesucht

Er konnte im weiteren Verlauf nicht mehr angetroffen werden. Zeugen, die die Fahrt des schwarzen Porsche Panamera mit Stuttgarter Kennzeichen beobachtet haben oder durch die Fahrweise gefährdet worden sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07381/9364-0 zu melden. Ebenso nimmt das Polizeirevier Münsingen unter dieser Telefonnummer Hinweise auf den unbekannten Lenker des Fahrzeugs entgegen. Dieser ist circa 30 Jahre alt und war mit einem weißen Oberteil bekleidet. (pol)