Wie Kinder aus der Region in Stuttgart Landespolitik geprobt haben

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL/STUTTGART. 41 Kinder aus den Gemeinden Sonnenbühl, Pliezhausen und Walddorfhäslach haben im Rahmen des Kinderferienprogramms auf Einladung des Abgeordneten Manuel Hailfinger den Landtag von Baden-Württemberg in Stuttgart besucht. Zur Betreuung der Kinder waren aus Sonnenbühl die Rathausmitarbeiterinnen Anja Schindler und Claudia Vöhringer sowie die Gemeinderäte Nadine Carle, Michael Schäfer und Bettina Wehrstein sowie Busfahrer Thomas Göbel mit dabei, heißt es in einer Mitteilung des Landtagsabgeordneten.

Probe sitzen im Plenarsaal

Nachdem der Besuchsdienst des Landtags die Kinder samt Begleitern begrüßt hatte, bekamen sie schon ihre erste Aufgabe: Ein Puzzle mit den 70 Wahlkreisen von Baden-Württemberg musste gelöst werden. Nach einer temporeichen Hausrallye mit Stationen am Grundstein des Landtags, in einem Sitzungssaal und an den Fraktionsbüros durften die Mädchen und Jungen im Plenarsaal Probe sitzen und ihre Fragen loswerden: Wie oft treffen sich die Politikerinnen und Politiker überhaupt zu Plenarsitzungen? Welche Tiere sind auf dem Landeswappen zu sehen? Und ist die Landtagspräsidentin die Lehrerin des Parlaments? »Die Landtagspräsidentin ist eher so etwas wie eine Schiedsrichterin«, erklärt Theresa Ritzer vom Besucherdienst. »Sie leitet die Plenarsitzungen und achtet darauf, dass sich alle an die Regeln halten.« Spielerisch wurde die Wahl des Ministerpräsidenten nachgespielt, um sie so besser nachvollziehen zu können.

Tiere in der Wilhelma

Zeitgleich gab Manuel Hailfinger den älteren Teilnehmern den Raum, Fragen zu stellen und mit ihm während einer Führung durch den Landtag und das Haus der Abgeordneten ins Gespräch zu kommen. Bei einem gemeinsamen Mittagessen in der Landtagskantine konnten sich alle für den zweiten Höhepunkt an diesem Tag stärken: ein Besuch in der Stuttgarter Wilhelma.

Über den Nachmittag bekamen die Kinder viele Tiere zu sehen. Darunter Löwen, Seelöwen, Giraffen und Elefanten. Aber auch Kängurus und Koalas konnten sie bestaunen, da das Land erst vor Kurzem den Neubau der »Terra Australis« für rund 12 Millionen Euro fertig-gestellt hat. (eg)