Wie das neue Programm der VHS Bad Urach-Münsingen aussieht

BAD URACH/MÜNSINGEN. Das neue Programm der Biosphärenvolkshochschule Bad Urach-Münsingen ist vor Kurzem erschienen. Für das Frühjahr- und Sommersemester hat das Team um VHS-Leiter Martin Hikel viel Neues, Bewährtes und Spannendes auf die Beine gestellt.

Ein Highlight findet am 26. März statt: In Kooperation mit dem Kulturamt und der Stadtbücherei Münsingen lädt die VHS zu einem Vortrag des ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck ein. Im Gespräch mit Bürgermeister Mike Münzing wird er sein aktuellstes Werk »Erschütterungen: Was unsere Demokratie von außen und innen bedroht« vorstellen. Zwei weitere Vorträge mit Historiker Matthias Hofmann schließen sich an: Hofmann widmet sich am 25. März den USA und ihrem außenpolitischen Selbstverständnis. Am 19. Mai stellt er die Frage: »Demokratie in Gefahr!?!« und untersucht mögliche Parallelen der aktuellen Situation zur Weimarer Republik.

Die zahlreichen – meist gebührenfreien – Online-Angebote der VHS erfreuen sich großer Beliebtheit, resümiert Hikel. In diesem Jahr reicht das Online-Programm von Informationen zur PV-Anlage in Kombination mit Dachbegrünung über die optimale Nutzung von Förderprogrammen bis hin zur Klärung organisatorischer Fragen rund um die Bestattung. Ein Kurs zur Ahnenforschung im Internet bietet Interessierten die Möglichkeit, die eigene Familiengeschichte zu erforschen.

ChatGPT sinnvoll einsetzen

Auch Angebote rund um das Thema künstliche Intelligenz gibt es erneut: »ChatGPT verstehen und nutzen: Dein Schlüssel zu besseren Noten« lautet der Titel eines Kurses für Schülerinnen und Schüler, die ChatGPT sinnvoll einsetzen möchten. Wer der KI gegenüber Vorbehalte hat, dem sei der Kurs »KI im Alltag am PC, Fragen und Antworten« empfohlen.

Beim inklusiven Theaterworkshop mit Musical-Darstellerin Glenna Weber aus Hamburg können Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam die Lust an der Schauspielerei entdecken. Der Workshop findet in Kooperation mit dem Living Museum Alb in Buttenhausen statt. Neu in Bad Urach ist der Gitarren-Einzelunterricht für Kinder und junge Erwachsene in deutscher oder ukrainischer Sprache, ebenso wie ein Mundharmonika-Workshop. Ein neues Schmankerl für die Gesundheit wird im Sommer im Höhenfreibad Bad Urach angeboten, die Teilnehmenden erleben nicht nur die wohltuende Wirkung von Yoga, sondern auch ein atemberaubendes Panorama.

Zwei Vorträge des Arzt-und-Patienten-Forums der KVBW – am 20. März zum Thema »Wenn das Knie schmerzt« und am 3. April über »Demenz: Entstehung, Behandlung, Prävention« – sowie ein weiterer Vortrag zum Thema Schwindel am 20. April runden das Gesundheitsprogramm ab. Das neue Programmheft liegt in den VHS-Geschäftsstellen und an den bekannten Stellen zur Abholung bereit. Anmeldung ist ab sofort möglich. (eg)

