Bei Münsingen von der Fahrbahn abgekommen: 86-Jährige verletzt

MÜNSINGEN. Eine Seniorin ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt worden. Eine 64-Jährige befuhr gegen 13.15 Uhr mit einem Skoda Fabia die L 230 von Böttingen herkommend. Auf Höhe der Einmündung der Hauptstraße kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke.

Hierbei verletzte sich die 86 Jahre alte Mitfahrerin. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. (pol)