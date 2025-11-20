Weihnachtslieder-Quiz: Tickets für Konzert von Marc Marshall in Trochtelfingen zu gewinnen

TROCHTELFINGEN. Ob traditionelle Musikstücke, Kinderlieder oder internationale Pop-Hits – Weihnachtslieder gehören fest zur Adventszeit. Aber wie gut kennen Sie sich aus? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz der Woche! Wer alle Fragen beantwortet, hat die Chance auf tolle Preise: In der Verlosung befinden sich drei Ticket-Paare für das Weihnachtskonzert von Sänger und Entertainer Marc Marshall am 2. Dezember (19 Uhr) in der Pfarrkirche St. Martin in Trochtelfingen sowie sowie sieben Mal Marc Marshalls Album »Herzschlag« auf CD. Viel Erfolg!