Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Gewinnspiel

Weihnachtslieder-Quiz: Tickets für Konzert von Marc Marshall in Trochtelfingen zu gewinnen

Zwölf Fragen über die Weihnachtslieder müssen im Quiz der Woche beantwortet werden, damit es die Chance auf einen von zehn attraktiven Preisen gibt. Diesmal gibt es Eintrittskarten für das Weihnachtskonzert von Sänger Marc Marshall Trochtelfingen und CDs seines Albums »Herzschlag« zu gewinnen.

»Stille Nacht, heilige Nacht« ist eines der beliebtesten Weihnachtslieder. Aber woher stammt es? Foto: dpa/GEA-Repro
»Stille Nacht, heilige Nacht« ist eines der beliebtesten Weihnachtslieder. Aber woher stammt es?
Foto: dpa/GEA-Repro

TROCHTELFINGEN. Ob traditionelle Musikstücke, Kinderlieder oder internationale Pop-Hits – Weihnachtslieder gehören fest zur Adventszeit. Aber wie gut kennen Sie sich aus? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz der Woche! Wer alle Fragen beantwortet, hat die Chance auf tolle Preise: In der Verlosung befinden sich drei Ticket-Paare für das Weihnachtskonzert von Sänger und Entertainer Marc Marshall am 2. Dezember (19 Uhr) in der Pfarrkirche St. Martin in Trochtelfingen sowie sowie sieben Mal Marc Marshalls Album »Herzschlag« auf CD. Viel Erfolg!

Lädt ...
Trochtelfingen