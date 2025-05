Was das Biospherenzentrum in den Ferien für Familien bietet

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Das Biosphärenzentrum Schwäbische Alb bietet in den Pfingstferien zwei Veranstaltungen für Kinder und Familien an. Am Mittwoch, 11. Juni, nimmt Ranger Florian Holzschuh Kinder mit auf Tour. Unter dem Titel »Die Fledermaus braucht ein Bett« geht es zwischen 10 und 13 Uhr in den Wald, um den heimischen Lebensraum der Fledermäuse zu erkunden. Was fressen Fledermäuse und wie sehen sie bei Nacht? Warum sind Fledermäuse gefährdet?

Anschließend werden in der Holzwerkstatt im Biosphärenzentrum unter Anleitung von Erhardt Holzschuh und Beate Bittner »Fledermausbetten« aus Holz gebaut, in denen sich Fledermäuse verstecken und tagsüber schlafen können. Die »Fledermausbetten« dürfen mit nach Hause genommen werden. Mitmachen können alle Kinder ab sieben Jahren. Die Veranstaltung kostet 20 Euro je Kind inklusive Rangerführung, Bau und Material für das Fledermausbett und Eintritt ins Biosphärenzentrum. Anmeldeschluss ist der 4. Juni.

Für Familien mit Kindern ab fünf Jahren, die gerne etwas aus regionalen Zu-taten backen, gibt es am Donnerstag, 12. Juni, von 10 bis 13 Uhr die Backwerkstatt unter dem Titel »Vom Korn zum Brötchen«. Dinkel, Emmer und Rotweizen, regional erzeugt, wird zu leckeren Brötchen, Seelen und Fladen verarbeitet und ergänzt mit frischen Zutaten oder Aufstrichen.

Brötchen aufknuspern

Verraten werden zudem Tipps und Tricks, wie sich alte Brötchen »aufknuspern« oder verarbeiten lassen. Die Veranstaltung kann nur mit einem Erwachsenen besucht werden, da das gemeinsame Backerlebnis im Vordergrund steht.

Mitzubringen sind Schürze, Behälter für Kostproben und ein Getränk. Durchgeführt wird dieser Kurs von Hauswirtschaftsmeisterin Irmgard Heilig und Agrarberater Wendelin Heilig. Es werden Produkte der Regionalmarke Albgemacht verwendet. Anmelden muss man sich bis 6. Juni. Die Kinder erhalten auf Wunsch einen Stempel in ihren Junior-Ranger-Sammelpass. Die verbindliche Anmeldung erfolgt bei beiden Veranstaltungen online. (eg)

www.biosphaerengebiet-alb.de/veranstaltungen