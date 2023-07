Was beim Open-Air-Sommer in Münsingen geboten ist

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Der Open-Air-Sommer in Münsingen hat begonnen. Er bietet bis zu den Ferien ein Programm mit Party, Kino und Musik.

- DJ-Party im Freibad

Feucht-fröhlich geht es zu, wenn am Freitag, 7. Juli, die DJ-Party im Münsinger Freibad steigt. Auflegen werden die Jockeys DJ Maro, DJ MG One, DJ Bass-T, Amin Home Alone, Lea, Kaisa Techno und Kleinermann. Am Samstag ist Ausschlafen angesagt, denn die Party ist bis 2.30 Uhr angesetzt. Los geht es am Alten Seeburger Weg um 19.30 Uhr. Badehose nicht vergessen, bis 24 Uhr darf geschwommen werden, die DLRG hat ein Auge auf die Sicherheit. Tickets gibt es an der Abendkasse oder online. An der Freibadkasse zahlen bis 24 Uhr Erwachsene 10 Euro, Jugendliche 7 und Kinder 5 Euro. Wer nach Mitternacht kommt, ist mit 5 Euro dabei. Im Vorverkauf kosten die Tickets 7, 5, beziehungsweise 3 Euro.

Pauline & Aleksi. FOTO: PR

Am Sonntag, 9. Juli, geht es dann mit einem besonderen Konzert weiter. KSK in concert präsentiert das deutsch-finnische Duo Pauline & Aleksi um 16 Uhr auf dem Matthias-Erzberger-Platz vorm Rathaus – bei schlechtem Wetter in der Kundenhalle der Kreissparkasse. Pauline & Aleksi (Gesang und Gitarre) vereinen Western Vintage und Nordic Melancholy. Instrumentale Stücke schöpfen aus der klassischen Gitarrenliteratur und erweitern diese mit neuen Klängen. Kombiniert werden diese Kompositionen mit Songs, die Geschichten des Lebens erzählen. Pauline Ruhe bringt ihre unvergleichliche Jazz & Soul-Stimme mit. Sie lernte bei experimentellen Bandprojekten Aleksi Rajala kennen, den klassischen Gitarristen und Komponisten aus Helsinki. Aus ihrer Zusammenarbeit entstehen neue Kreationen aus erstaunlichen Fingerstyle-Gitarrenarrangements und außergewöhnlichen Melodien. Anmeldung online.

Dreimal heißt es »Leinwand frei« auf der Bühne vorm Rathaus. Kulturamtschef Yannik Krebs und der Leiter des Kinos Forum 22 in Bad Urach haben das Programm zusammengestellt. Alle drei Streifen beginnen um 21.15 Uhr, der Eintritt kostet jeweils 8 Euro für Erwachsene, 5 Euro ermäßigt an der Abendkasse.

Am Freitag, 14. Juli, blickt Regisseurin Dorris Dörries aufs einzige Frauenfreibad Deutschlands. Was zur Bäderhochburg Münsingen passt, meint Krebs. Im »Freibad«, so der Filmtitel, badet frau oben ohne, im Bikini, Badeanzug oder Burkini. Jede folgt dabei anderen Regeln. Das führt immer wieder zu Reibereien, die die überforderte Bademeisterin nicht so ganz im Griff hat. Als dann noch eine Gruppe komplett verhüllter Frauen das Frauenbad für sich entdeckt, fliegen buchstäblich die Fetzen: Wem gehört das Bad und wer bestimmt die Regeln? Als die Bademeisterin kündigt und ein Mann als Bademeister angestellt wird, eskaliert die Situation.

- Der Gesang der Flusskrebse

Kya wächst allein in den gefährlichen Sümpfen von North Carolina auf und entwickelt sich zur scharfsinnigen, zähen jungen Frau. Jahrelang geisterten Gerüchte über das »Marschmädchen« durch das nahe gelegene Örtchen Barkley Cove. Als sich Kya zu zwei jungen Männern aus der Stadt hingezogen fühlt, eröffnet sich für sie eine neue, verblüffende Welt. Doch als einer von ihnen tot aufgefunden wird, sieht die Gemeinde sofort in Kya die Hauptverdächtige. Im Lauf des Falles wird immer mysteriöser, was tatsächlich passiert ist – und es droht die Gefahr, dass die vielen Geheimnisse, die im Sumpf verborgen liegen, ans Licht kommen ... Die Rätsel des amerikanischen Südens werden am Samstag, 15. Juli, enthüllt.

- Mrs. Harris und das Kleid von Dior

Als Putzfrau braucht Mrs. Harris nicht viel im Leben. Ihr Mann ist im Krieg verschollen, in den 1950er-Jahren hält sie sich in London als Putzkraft für die gehobene Society über Wasser. Als ihr eine Frau dabei ein Kleid der Marke Dior zeigt, ist es um Mrs. Harris geschehen: Nie hat sie so etwas Schönes erblickt. Sie kratzt all ihre Ersparnisse zusammen, arbeitet noch mehr und will in Paris im Hause Dior ein Kleid erwerben. Doch dort angekommen ist es für die rüstige Frau gar nicht so leicht, überhaupt über die Türschwelle und vorbei an der ebenso borstigen Rezeptionsdame (Isabelle Huppert) zu kommen. Der Roman von Paul Gallico aus dem Jahr 1958 kam 2022 in die Kinosäle. Nach Münsingen kommt Mrs. Harris am Sonntag, 16. Juli. (wu)