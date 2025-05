Vatertag und Bockbier in Hohenstein

Bitte aktivieren Sie Javascript

HOHENSTEIN-ÖDENWALDSTETTEN. Der TSV Ödenwaldstetten richtet über Himmelfahrt am 29. und 31. Mai das traditionelle Ödenwaldstetter Bockbierfest aus. Der Albtag folgt am Sonntag.

Zum Frühschoppen spielt am Vatertag ab 11 Uhr die Trachtenkapelle Bernloch. Um 12 Uhr folgt der Fassanstich mit Bürgermeister Simon Baier, wobei wieder 30 Liter Freibier ausgeschenkt werden. Am Nachmittag werden die Besucher von den Oberstetter Dorfmusikanten unterhalten, danach sorgt King Ralf mit Acoustic Rock für einen rockigen Ausklang.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt: Neben Spanferkel mit Sauerkraut und selbst gemachtem Holzofenbrot sowie einem vegetarischen Malzbier-Käse-Burger von der Braumanufaktur Speidel werden die Festklassiker Rote, Currywurst, Schupfnudeln und Pommes serviert. Nachmittags gibt es im Zelt Kaffee und Kuchen, am Spätnachmittag öffnet die Bar im Festzelt. Auf der Getränkekarte steht neben den klassischen Festgetränken der Hohensteiner Maibock von der Braumanufaktur Speidel.

Am Samstag geht es mit dem Bockbierfest weiter. Am Nachmittag startet das Fest mit den Fußballspielen, einmal in der Kreisliga B um 14 Uhr mit der Partie SGM Ödenwaldstetten/Oberstetten II gegen den FV Bad Urach II und um 16 Uhr in der Kreisliga A mit der Begegnung SGM Oberstetten/Ödenwaldstetten gegen den FV Bad Urach.

Techno-Party am Samstag

Das Zelt ist bewirtet. Am Abend startet die Techno-Party mit DJ Bandox und DJ Lok, ein aufstrebender Newcomer-DJ aus dem Landkreis Biberach. Er begeistert mit einer mitreißenden Kombination aus Melodie, Bass und Beat und verzaubert die Gäste, schickt sie in eine andere Welt. Neben Fingerfood werden Bargetränke serviert. Das Zelt ist beheizt, und ein kleiner Rummel ist vor Ort.

Am Sonntag, 1. Juni, geht es dann mit dem Albtag weiter (siehe Seite 14).

Über das Fest sind rund 150 Helfer im Einsatz, das Brot wird im Backhaus in Ödenwaldstetten selbst gebacken und die Kuchen von den Vereinsfrauen. Das Fest ist die Haupteinnahmequelle des TSV Ödenwaldstetten und dient der Finanzierung der Vereinsaktivitäten und zur Unterhaltung der Sportanlagen. (em)