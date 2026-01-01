Betrunkener Pkw-Fahrer rammt in Hohenstein Schild und Stein

Bitte aktivieren Sie Javascript

HOHENSTEIN. Am frühen Mittwochabend, um 18.30 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem VW die Hauptstraße in Hohenstein. Hierbei kam er, ersten Erkenntnissen zufolge, alkoholbedingt nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrsschild und einen größeren Stein. Durch die Wucht des Aufpralls splitterte der größere Stein in mehrere Bruchstücke, welche umherflogen. Eines dieser Bruchstücke beschädigte ein im Nahbereich geparktes Fahrzeug. Nach dem Zusammenstoß mit dem Stein fuhr der Unfallverursacher noch wenige Meter weiter. Hierbei beschädigte er noch eine Straßenlaterne, ein weiteres Verkehrsschild und das dortige Erdreich. Der Unfallverursacher ließ sein Fahrzeug noch vor Eintreffen der Polizei an seine Wohnanschrift abschleppen und begab sich im Anschluss zu Fuß zurück an die Unfallstelle. Er räumte seine Fahrereigenschaft ein. Vor Ort konnten Anzeichen einer Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Neben dem Führerschein musste der Fahrzeugführer auch eine Blutprobe abgeben. Der entstandene Sachschaden wird auf 25.000 Euro beziffert. (pol)