Trochtelfinger Mountainbike-Klassiker zieht um

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. Das Alb-Gold-Kundenzentrum in Trochtelfingen verwandelt sich am Sonntag, 7. Juli, einmal mehr in eine Sportarena. Was im Rahmen der Winterlaufserie bereits seit über 20 Jahren funktioniert, soll sich nun auch im Sommer etablieren. Die Alb-Gold-Mountainbike-Trophy macht Station auf dem naturnahen Firmengelände und wartet mit einigen Neuerungen auf. Bisher war der MTB-Klassiker traditionelles Saisonabschlussrennen, jetzt wagt er die Transformation zum Sommer-Familien-Event.

Bestand hat das bewährte Organisationsteam der Veranstaltung. Drei Vereine ziehen gemeinsam mit dem Nudelhersteller Alb-Gold an einem Strang. Beim Lebensmittelhersteller laufen die Fäden bei Matthias Klumpp zusammen. Er koordiniert das Event seit 22 Jahren und kann sich auf die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des TSV Mägerkingen, der TSG Münsingen und des SSV Meidelstetten verlassen.

»Die Kooperation der einzelnen Vereine ist meines Erachtens einmalig und läuft vorbildlich«, erklärt Klumpp, der beim Familienunternehmen für nachhaltige Entwicklung und Kommunikation zuständig ist. Der TSV Mägerkingen ist mit gut 50 Helfern unter anderem in der Nummernausgabe, beim Catering vor Ort, als Streckenposten und auch für den Großteil des Streckenaufbaus verantwortlich. »Es wird nicht einfacher, Helfer zu finden. Aber wir haben Glück, dass Fußball-EM ist und unsere Fußballer keine Runden mehr spielen. So steht mir eine motivierte Mannschaft zur Verfügung«, führt der Vorsitzende Jürgen Frank aus.

Gefürchteter Steilanstieg

Seit zehn Jahren ist der SSV Meidelstetten Teil der Organisation und kümmert sich unter anderem um die Verpflegung und betreut mit Streckenposten den Steilanstieg zum Dachenstein, der bei den Teilnehmern gefürchtet ist. Dieses Jahr gibt es dort eine Premiere. Auf der langen Distanz muss diese Passage, an der auch Profis meist schieben müssen, zweimal durchfahren werden. »Wir haben einige neue Streckenteile, die wir aber von unserem MTB-Biathlon bereits kennen. Zudem müssen wir für die brütenden Feldlerchen einige Abschnitte umlegen«, berichtet Frank Höhn, der in Hohenstein die Koordination übernimmt.

Alles in allem kann aber auch er auf die aus dem Herbst bekannten Strukturen zurückgreifen. Der Verein lädt die Bevölkerung zum Frühschoppen und zum Anfeuern der Radler ein. »Bei hoffentlich sommerlichen Temperaturen wird es an Kaltgetränken und leckerem Essen nicht fehlen. Wir würden uns freuen, wenn wir Meidelstetten wieder zu einem Stimmungsnest an der Strecke machen könnten«, betont Höhn. Ab 10.30 Uhr werden die Ersten erwartet, bis etwa 13 Uhr wird die Durchfahrt andauern.

»Alles muss in einem überschaubaren Rahmen bleiben. Ich bin von Anfang dabei und stelle fest, dass der Aufwand stetig zunimmt«, sagt Rolf Maier von der TSG Münsingen. Genehmigungen von Forst, Landratsamt und Naturschutz sind nicht einfach zu bekommen. Die Absicherung aller Beteiligten spielt einen große Rolle und auch die Streckensicherung und der Materialeinsatz sind auf einer Runde mit 80 Kilometern deutlich aufwendiger als auf einem 40 Kilometer langen Rundkurs.

Maier ist nicht nur Koordinator im Verein, sondern zugleich auch noch als Kampfrichter im Einsatz. Bedenklich ist nach seiner Aussage auch die immer größere Spontaneität, mit der sich Teilnehmende zu einem Start oder auch Vereinsmitglieder zum Helfen, entscheiden. Dies sorgt dafür, dass immer mehr Veranstaltungen aus dem Kalender verschwinden.

Seit 27 Jahren wird die Jedermann- Radsportveranstaltung im Herbst ausgetragen. Mit dem neuen Start im Sommer und der Verlegung ans Alb-Gold-Kundenzentrum vor den Toren Trochtelfingens sollen noch mehr Familien angesprochen werden. »Wir bieten nicht nur für die aktiv Radelnden vielseitige Strecken, sondern auch ein buntes Programm für die mitgereisten Familien, Fans und unsere Tagesgäste«, erklärt Irmgard Freidler als Mitglied der Alb-Gold-Geschäftsleitung. Angeboten werden Führungen durch den Naturgarten, Live-Musik sowie Mitmachangebote für Aktive und leckeres Essen – von vegan und vegetarisch über kreative Nudelgerichte bis zur klassischen Roten Wurst mit kühlen Getränken.

Die Trophy bewegt was

Die Veranstaltung bewegt Menschen und hilft mit, den sozialen Zusammenhalt in der Region zu fördern. Für die Vereine sind die Einnahmen ein wichtiger Baustein für die Nachwuchs- und Vereinsarbeit. Darüber hinaus gibt es wieder eine Spendenaktion für den Tübinger Verein Clowns im Dienst. In den vergangenen Jahren kamen bereits über 25.000 Euro für die Clowns zusammen. Die Organisatoren werden gemeinsam mit den Teilnehmern und dem Sponsoringpartner Bergfreunde aus Kirchentellinsfurt am nächsten Sonntag wieder eine stattliche Spendensumme übergeben können.

Neu hingegen ist, dass die Veranstaltung im Rahmen der Landesinitiative Green Event BW als »Grüne Veranstaltung« angemeldet wurde. Mülltrennung, Papiervermeidung wo immer möglich, Verwendung regionaler Bio-Lebensmittel und Verzicht auf Wegwerf-Werbeartikel sind einige Punkte auf der Agenda. Einen großen Fußabdruck hinterlässt vor allem die An- und Abreise der Teilnehmer. Die Anbindung an den ÖPNV nach Trochtelfingen ist, findet Klumpp, leider unzureichend. So könne auf das Auto nur schwer verzichtet werden. »Wir haben eine Plattform eingerichtet, auf der Mitfahrgelegenheiten angeboten und gesucht werden können«, führt er aus.

Zusätzlich werden die Organisatoren für einen Klimaschutzbeitrag sorgen. »Gemeinsam mit den Ausrichtern unserer Nachwuchs-Mountainbikerennen gibt es eine Baumpflanzaktion, die mit den Revierförstern in den Austragungsorten durchgeführt wird. Insgesamt 100 heimische Bäume werden gepflanzt, so wollen wir gemeinsam etwas für den Klimaschutz tun«, führt Klumpp weiter aus.

Anmelden kann man sich online, es gibt Mountain- und Gravelbikerinnen, Wettbewerbe für E-Biker und auch der Nachwuchs mit Laufrädern ist eingeladen, den Umzug ins »Alb-Gold- Stadion« zu feiern. Alle Informationen, Anmeldung und das ausführliche Programm online. (eg)

www.trophy.alb-gold.de