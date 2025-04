Feuerwehr muss 29-Jährige nach Unfall auf der Alb aus Auto schneiden

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. Drei nach derzeitigen Erkenntnissen Leichtverletzte und zwei beschädigte Fahrzeuge sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen auf der B313 in Trochtelfingen ereignet hat.

Eine 25-Jährige war gegen 5.15 Uhr mit ihrem KIA Picanto auf der Bundesstraße von Kleinengstingen herkommend unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in den Talweg abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden VW Tiguan, dessen 51 Jahre alter Fahrer keine Chance mehr hatte um rechtzeitig zu reagieren, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision kam. Dabei wurde der KIA so schwer beschädigt, dass die 29 Jahre alte Beifahrerin im Auto eingeschlossen und von der Feuerwehr, die mit zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz war, aus dem Auto befreit werden musste.

Während der VW Fahrer einen Schock erlitt und behandelt werden musste, mussten die beiden Insassinnen des KIA zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge an denen Sachschäden von jeweils mehreren tausend Euro entstanden waren, wurden von Abschleppdiensten geborgen. (pol)