11.000 Euro Schaden bei Unfall nahe Trochtelfingen

TROCHTELFINGEN. Ein Sachschaden von rund 11.000 Euro und ein nicht mehr fahrbereiter Leicht-Pkw sind die Folgen eines Unfalls am Sonntagmittag. Kurz nach 13.30 Uhr war eine 15-Jährige mit einem sogenannten Leicht-Pkw der Marke Aixam auf der B 313 von Mägerkingen in Richtung Mariaberg unterwegs. Dabei wollte die Jugendliche nach links in einen Waldweg abbiegen, was jedoch von einem nachfolgenden 19 Jahre alten Kia-Lenker übersehen wurde, der seinerseits gerade im Begriff war, den Leicht-Pkw zu überholen.

Beim anschließenden Zusammenprall der Fahrzeuge wurde der Aixam total beschädigt und musste von einem Abschlepper abtransportiert werden. Die 15-Jährige und ihre 16 Jahre alter Mitfahrerin wurden durch den Rettungsdienst vor Ort untersucht. Nach bisherigen Erkenntnissen blieben sie glücklicherweise unverletzt. (pol)