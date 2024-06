Trochtelfingen feiert das »Fest in der Feste«

So sagh es 2022 aus: Wilhelm Staneker (links), Vorsitzender des Vereins »Fest in der Feste«, und Bürgermeister Christoph Niesler schenkten zum Auftakt am Freitag Freibier aus. Am Samstag und Sonntag vergnügten sich bei bestem Wetter viele Besucher im Städtle und freuten sich an den Darbietungen, etwa von der kleinen Prinzengarde des Narrenvereins »Schrei Au«. FOTOS: LEIPPERT

TROCHTELFINGEN. Das Stadtfest »Fest in der Feste« in Trochtelfingen findet wieder vom 21. bis 23. Juni statt. Die Trochtelfinger Innenstadt mit ihren schmucken Fachwerkhäusern verwandelt sich in eine bunte Festzone mit Musik, Unterhaltung und kulinarischen Leckereien der örtlichen Vereine.

Los geht es am Freitagabend um 19 Uhr mit dem Sternmarsch der Musikvereine aus Steinhilben, Wilsingen, Mägerkingen, Trochtelfingen. Auch mit dabei ist der Fanfarenzug Trochtelfingen und als weiterer Gast der Spielmannszug aus Herne 08. Anschließend findet auf der Rathausbühne der Fassanstich durch Bürgermeisterin Katja Fischer und Braumeister Lambert Schmid statt. Im Anschluss spielen dann die Musikvereine aus Wilsingen, Steinhilben und Mägerkingen zur Unterhaltung der Gäste auf.

Am Samstag starten um 15 Uhr die Auftritte der kleinen Garde des Narrenvereins, verschiedene Tänze des Tanzsportclubs Trochtelfingens, der Tanz AG der Schule und eine Gesangseinlage des Schulchores. Vor der Bühne können sich alle kostenlos von den Kindern der Werdenbergschule schminken lassen. Auch ein Tisch zum Basteln steht bereit. Die Gruppen des Narrenvereins bieten von 15 bis 19 Uhr verschiedene Spiel- und Spaß-Parcours in der Oberen Gasse für Kinder an. Gegen 16.45 Uhr machen die Bürgerwehr und zwei Hohenzollerische Bürgerwehren mit Begleitung von Herne 08 ihren Aufmarsch. Anschließend tragen sie ihre sportlichen und spaßig angelegten Wettkämpfe gegeneinander aus. Um 20 Uhr geben dann Manne und Danne mit Band auf der Rathausbühne ihr Bestes.

Start mit ökumenischem Gottesdienst

Der Sonntag beginnt um 10.15 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Im Anschluss ist der Frühschoppen mit dem Musikverein Wiesenstetten und dem Musikverein aus Bingen/Hitzkofen.

Um 14 Uhr startet das Entenrennen auf der Rößlesbrücke, um 15.30 Uhr die Verlosung. Die Lose hierzu gibt es zum Preis von 10 Euro bei den veranstaltenden Vereinen sowie im Bürgerbüro der Stadt. Das Fest wird ausgerichtet von den örtlichen Vereinen der Stadt Trochtelfingen.

Eva Kühnel beendet ihre Aktivitäten in der Alten Apotheke, die sie seit 2021 als schöne Kulisse für ihr Geschäft auf Zeit genutzt hat. Zum Stadtfest macht sie von Freitag, 21., bis Sonntag, 23. Juni, einen Ausverkauf – alles zum halben Preis. Geöffnet ist jeweils von 10 bis 18 Uhr. (pm)