Stabwechsel in Pfronstetten: Manuel Maier Nachfolger von Reinhold Teufel

PFRONSTETTEN. Mehr als 300 Gäste waren am Donnerstag in die Albhalle in Pfronstetten gekommen, um der Stabübergabe von Alt-Bürgermeister Reinhold Teufel zu seinem Nachfolger Manuel Maier beizuwohnen. Teufel war 16 Jahre im Amt, Manuel Maier wurde jetzt vereidigt und verpflichtet. Die Akteure legten sich ins Zeug, um dem Altbürgermeister einen gebührenden Abschied und seinem Nachfolger einen ermutigenden Amtsantritt zu bieten.

Kompetenz, Herzblut und Einsatz attestierte Landrat Dr. Ulrich Fiedler dem scheidenden Teufel: »Ich habe ihn als gestaltungskräftigen, Bürgermeister mit hoher Fachkompetenz wahrgenommen.« Manuel Maier wünschte er für die Zukunft bestes Gelingen. »Ein bedeutender Moment für uns alle«, meinte Alexandra Hepp, Bürgermeisterin in Zwiefalten. Teufel habe es trotz widriger Anfangsbedingungen geschafft, die Gemeindeverwaltung auf solide Beine zu stellen und könne nun seinem Nachfolger eine bestens aufgestellte Gemeinde übergeben. »Du hast bemerkenswerte Arbeit geleistet. Besonders mit dem Projekt zur Schaffung eines Notverbundes hast du einen Meilenstein gelegt«, lobte sie seinen Einsatz als Vorsitzender des Zweckverbandes Albwasserversorgungsgruppe VII.

An Bürgermeister Maier wendete sie sich mit den Worten: »In den kommenden Jahren stehen uns Herausforderungen aber auch zahlreiche Chancen bevor, die wir gemeinsam ergreifen können.« Gomadingens Bürgermeister Klemens Betz überreichte Manuel Maier die Eintrittskarte »zum wichtigsten Club im Landkreis«: Dem Albsprengel, dessen Vorsitzender viele Jahre lang Reinhold Teufel war. » Die Stimme aus Pfronstetten wurde im Landkreis, im Land Baden-Württemberg und darüber hinaus gehört«, so Betz.

Nach den lobenden Worten stimmte die Prominenz aus dem Landkreis, der Landrat und die Landtagsabgeordnete Cindy Holmberg zu Ehren Teufels ein Ständchen an. Gruß- und Abschiedsworte überbrachten auch Pastoralreferentin Maria Grüner, Petra Gaugel vom TSV Pfronstetten, und Feuerwehrkommandant Markus Stoll. Kurzweilige Beiträge der Verwaltungsmitglieder, des wiederauferstandenen Schachtel-Balletts, des Kirchenchors »conTakt« in Kombination mit Vertretern des Männergesangsvereins Aichstetten und der Albdorfmusikanten lockerten den Abend auf.

»Es war mir eine Ehre und fast immer eine Freude, ihr Bürgermeister zu sein«, fasste Reinhold Teufel seine zwei Amtsperioden kurz und prägnant zusammen.

Die Erste Bürgermeisterstellvertreterin Nicole Frasch übernahm die eigentlich wichtigste Aufgabe des Abends: die Vereidigung und Verpflichtung des neuen Bürgermeisters Manuel Maier. »Ich will mein Bestes geben und mit Demut, Zielstrebigkeit und Respekt ans Werk gehen«, sagte Maier. (GEA)