Sportverein Würtingen feiert schwungvolle Jahresfeier

ST. JOHANN-WÜRTINGEN. Strahlende Gesichter bei den Verantwortlichen des Sportvereins Würtingen: »So voll war die Halle seit vielen, vielen Jahren nicht mehr«, stellte Vorstandsmitglied Jochen Reichenecker fest. Und fügte hinzu: »Unser Programm ist bei den Besuchern offensichtlich sehr gut angekommen. Es gab bereits viele positive Reaktionen.«

Abwechslungsreich und schwungvoll, ideenreich und launig – die verschiedenen Sparten des größten St. Johanner Vereins zogen bei der von Markus Groß und Christian Müller souverän moderierten Jahresfeier alle Unterhaltungs-Register. Auch diesmal setzte der SV Würtingen auf eine Zweiteilung des Programms. Zunächst hatte der Nachwuchs seine großen Auftritte, nach einer längeren Pause mit der Vergabe der Tombola-Preise zeigten die älteren Semester auf der Bühne ihre Künste.

Zahlreiche flotte Tänze

Nach der Begrüßung von Vorstandssprecherin Stephanie Werz sorgten die Kindi- und die Schulkinder in der proppenvollen Gemeindehalle für einen schwungvollen Auftakt. Merit Wezel und Petra Werz hatten die Beiträge mit den Kindern einstudiert. Danach waren die Bambini mit ihrem Bob Racer an der Reihe. Marcel Manz und Patrick Börner hatten die Leitung. Die Kindertanz-Gruppe von Hanna Schnitzler heimste für ihre Beiträge ebenfalls viel Beifall ein. Die Fußball-E-Jugendlichen kamen als Piraten verkleidet auf die Bühne. Sie führten den Wellermann-Tanz auf. Das Trainer-Trio Jochen Brendle, Holger Lengerer und Patrick Kuch betrieb danach Werbung in eigener Sache und lud weitere Kinder zu den Trainingseinheiten ein.

»Wir können nicht nur Fußball« lautete das Motto der von Sven Zaiser, Bernd Bimek, Patrick Stiefel, Marc Dümmel und Simon Jäger angeleiteten D-Jugend. Die Tanzgruppe E-Motion unter der Federführung von Rebecca Ihle zeigte ihr Können bei dem Lied Belly Dancer.

Die Jedermann-Gruppe um Peter Hägele, in diesem Fall waren vier Personen im Einsatz, begeisterte das Publikum mit ihrem Vortrag »Ohne Worte«. Trainerin Cindy Menne hat die Männer-Fitness-Gruppe auf ein beachtliches Level gehoben. Ebenso wie fast alle Teilnehmer dieses Familienabends musste auch sie Zugaben abliefern. Die »Alten Herren« des Sportvereins hatten den Beitrag »Die Saubermänner« einstudiert und die Fußballer hatten sich in zwei Gruppen aufgeteilt und legten mehrere flotte Tänze aufs Parkett. Ein Highlight der 14 Programmpunkte war der sehenswerte Rhönrad-Auftritt, für den Angela Suhm verantwortlich zeichnete. Das aus zwei Reifen bestehende Sportgerät könnte beim Sportverein Würtingen für Furore sorgen. Möglicherweise wird eine Rhönrad-Sparte gegründet. Erste Anfragen stark interessierter Kinder und Eltern sind bei der Vorstandschaft schon eingegangen. (GEA)