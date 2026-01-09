Auto kommt bei St. Johann von Straße ab und kracht gegen Baum: Fahrer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN. Am Donnerstagabend ist ein Autofahrer bei St. Johann von der schneebedeckten Fahrbahn abgekommen und mit seinem Wagen mit einem Baum kollidiert. Das berichtet die Polizei. Der 21-jährige Smart-Lenker befuhr gegen 23.25 Uhr die L380 von Eningen herkommend in Richtung Würtingen. Dabei verlor er aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse die Kontrolle über den Pkw. Dieser schleuderte zunächst über die Fahrbahn und kam nach links in einer Böschung an einem Baum zum Stehen. Ersten Erkenntnissen zufolge erlitt der 21-Jährige leichte Verletzungen, weshalb er vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht wurde. Der in Höhe von schätzungsweise 8.000 Euro komplett beschädigte Smart Forfour wurde abgeschleppt. (pol)