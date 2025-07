Sonnenbühlerin Nadine Carle bewirbt sich als Bürgermeisterin

Nadine Carle bewirbt sich um den Bürgermeisterposten in Sonnenbühl.

SONNENBÜHL. Die 43-Jährige ist in der Gemeinde keine Unbekannte. Seit 2013 lebt sie mit ihrer Familie in Sonnenbühl, engagiert sich seit 2019 im Ortschaftsrat Erpfingen und wurde 2024 in den Gemeinderat gewählt. Mit ihrer Kandidatur gehe sie den konsequenten nächsten Schritt – getragen von vielen Gesprächen und ermutigenden Rückmeldungen.

»In den vergangenen Monaten wurde ich oft auf eine Kandidatur angesprochen – aus allen Ortsteilen und unterschiedlichsten Bereichen. Das ausgesprochene Vertrauen hat mich sehr bewegt. Sonnenbühl ist meine Heimat, mein Antrieb und meine Herzensangelegenheit – jetzt bin ich bereit, noch mehr Verantwortung zu übernehmen.«

Nach dem Abitur zog Nadine Carle mit 19 Jahren in den Landkreis Reutlingen, absolvierte eine Ausbildung zur Verlagskauffrau und studierte anschließend Rechtswissenschaften mit Schwerpunkt Wirtschaftsrecht an der Universität Tübingen. 2016 begann sie, sich berufsbegleitend weiterzuqualifizieren.

Nadine Carle ist Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen, verfügt über fundiertes juristisches Fachwissen sowie über zusätzliche Qualifikationen im Bereich der Verwaltungskompetenz. Sie ist außerdem ehrenamtlich breit aufgestellt – in verschiedenen Ausschüssen, als Elternbeirätin, im Sportverein, in der Kinderkirche, bei der Nachbarschaftshilfe und als Vorsitzende des Fördervereins familienfreundliches Sonnenbühl. »Ich weiß, was es heißt, Beruf, Familie und Ehrenamt unter einen Hut zu bringen und wie wichtig eine funktionierende Kommune ist.« Sie stehe für eine unkomplizierte Verwaltung, Transparenz und Bürgerbeteiligung, eine solide Finanzwirtschaft, lebendige Ortsteile für Jung und Alt sowie Wirtschaft, Handwerk, Landwirtschaft und Tourismus.

Ihr Motto: »Weil’s um Sonnenbühl geht!« Carle will Bewährtes erhalten und gleichzeitig entschlossen weiterentwickeln. Dabei stehen für sie die Menschen im Mittelpunkt. Sie möchte für alle vier Ortsteile eine verlässliche Ansprechpartnerin sein. »Beim Hinhören beginnt gute Kommunalpolitik – deshalb lade ich alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, mit mir ins Gespräch zu kommen, ihre Ideen einzubringen und Sonnenbühl gemeinsam mitzugestalten.«

(pm)