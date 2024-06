So setzt sich der neue Pfronstetter Gemeinderat zusammen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFRONSTETTEN. Pfronstetten hatte schon in der Vergangenheit immer hohe Wahlbeteiligungen zu verzeichnen, teilt die Gemeinde am Wahlsonntag auf ihrer Homepage mit. Auch in diesem Jahr gaben viele Pfronstetter ihre Stimme ab. Die Wahlbeteiligung lag bei 82,67 Prozent, bei der Kommunalwahl 2019 lag sie bei 76 Prozent. 14 Bewerber standen für die zwölf Gemeinderatssitze zur Wahl, maximal kommen zwei für jeden Wohnbezirk ins Gremium. Alle Kandidaten waren auf der »Bürgerliste Pfronstetten«. Vier bisherige Gemeinderatsmitglieder sind nicht mehr angetreten. Insgesamt kandidierten vier Frauen, drei von ihnen ergatterten einen Sitz. Stimmenkönig ist Daniel Rauscher mit 741 Stimmen. (cofi)

Gesamtergebnis (vorläufig): Wahlberechtigte 1.258, Wähler 1.040 (82,67 Prozent), Briefwähler (247).

Aichelau: Denis Arnold 723, Michael Zirkel 681.

Aichstetten: Daniel Rauscher 741, Ernst Störkle 616.

Geisingen: Sandrine Daigler 560 (neu), Anika Schrode 516 (neu).

Huldstetten: Thomas Renner 668, Karlheinz Schultes 719.

Pfronstetten: Nicole Frasch 564, Hubert Gramenske 663 (neu)

Tigerfeld: Stefan Geiselhart 727 (neu), Cölestin Waidmann 530.