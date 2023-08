So feiert der Landkreis Sigmaringen seinen Fünfziger

Bitte aktivieren Sie Javascript

GAMMERTINGEN/SIGMARINGEN. Mit der baden-württembergischen Kreisreform 1973 hat der Landkreis Sigmaringen ein ganz neues Gesicht bekommen. 50 Jahre später haben sich seine 25 Kommunen ihre Eigenständigkeit und ihre Besonderheiten bewahrt, sind gleichzeitig aber zu einer Einheit zusammengewachsen. Der runde Geburtstag wird deshalb in diesem Jahr ausgiebig gefeiert – gemeinsam mit zahlreichen Vereinen, Organisationen und Institutionen und damit zusammen mit den vielen Menschen, die den Landkreis so lebenswert machen. So sieht das Veranstaltungsprogramm für den Monat August aus:

- Grenzwanderung

Die Ortsgruppe Scheer im Schwäbischen Albverein lädt für Sonntag, 13. August, zu einer familienfreundlichen Grenzsteinwanderung vom Hofgarten in Scheer links der Donau unterhalb des Schlosses Bartelstein und entlang der alten hohenzollerisch-württembergischen Grenze nordwärts über den Staden ein. Die Wanderung führt Richtung Hitzkofen-Heudorf und auf dem Rückweg durch den Wald an einem erratischen Block vorbei zurück nach Scheer. Die rund zweieinhalbstündige Tour startet um 9 Uhr auf dem Parkplatz Hofgarten in Scheer. Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung bei Wanderführer Erich Fischer.

07576 961793erich-f@web.de

In Kooperation mit Naturpädagogin Heike Rieger bietet der Fachbereich Forst des Landratsamts am Samstag, 19. August, von 8.30 bis 11 Uhr, eine »Kleine Auszeit am Morgen« an: Beim Waldbaden können die Teilnehmenden in die Wunderwelt des Waldes eintauchen, eins werden mit der Waldatmosphäre und Sinneseindrücke sammeln. Treffpunkt ist der Parkplatz beim Parkstüble in Inzigkofen. Die Teilnahmegebühr in Höhe von 10 Euro pro Person kann bar vor Ort entrichtet werden. Anmeldung per E-Mail oder telefonisch. Bei sehr schlechtem Wetter fällt die Veranstaltung aus.

post.forst@lrasig.de 07571 1022510

Die Ortsgruppe Ostrach im Schwäbischen Albverein veranstaltet am Sonntag, 20. August, eine rund dreistündige Wanderung vom Grenzsteinmuseum durchs Pfrunger-Burgweiler Ried. Die familienfreundliche Tour führt zum Dreiländereck bei der Laubbachmühle und zum neu errichteten Bannwaldturm mit Blick auf das wiedervernässte Ried. Weiter geht es durch das Ried, vorbei am Fünfeckweiher und der Burgruine Burgweiler zurück zum Grenzsteinmuseum. Die Teilnehmer treffen sich um 14 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Grenzsteinmuseum in Ostrach-Burgweiler. Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung bis Freitag, 18. August, gibt es bei Wanderführer Karl Faißt.

07585 9359547faisst-karl@t-online.de

Der Verein »Kartell der Liebe« richtet von Donnerstag, 24., bis Sonntag, 27. August, das Eine-Liebe-Festival auf dem Hüttenbühl in Herdwangen-Schönach aus – mit Livemusik, DJ-Zelt, interaktiven Kunstangeboten und Workshops. Besucher können sich an den vier Festivaltagen von rund 15 Livebands aus den Bereichen Hip-Hop, Pop, Elektro und Alternative sowie von etwa 25 DJ-Sets der Genres Techno, Elektro, Mixed Mash-Up, Funk und Soul unterhalten lassen und ausgiebig feiern. Das Festival startet mit einem Eröffnungs-Jam mit Graffiti- und Breakdance-Workshops, Freestyle-Sessions und Festival-Yoga. Tickets sind im Internet erhältlich.

www.eineliebe.de

Bei der »Bat-Night« am Freitag, 25. August, um 20.30 Uhr führt Wanderführer Thomas Kuß vom Fachbereich Forst des Landratsamts die Teilnehmenden entlang der Lauchert in Richtung Bittelschießer Täle an die Jagdplätze der Fledermäuse. Dort ermöglicht ein Lichtkegel, den Jagdflug der Tiere zu beobachten. Ein Bat-Detector macht zudem ihre Ultraschallrufe hörbar. Treffpunkt ist der Wanderparkplatz Fäules Loch unterhalb der Ruine Hornstein in Bingen. Die Teilnehmer sollten eine Taschenlampe mitbringen. Die Teilnahme ist kostenlos. Bei Regen fällt die Veranstaltung aus, da dann keine Fledermäuse fliegen. Anmeldungen telefonisch oder per E-Mail.

07571 1022510 post.forst@lrasig.de