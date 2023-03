Simon Baier gewinnt Bürgermeisterwahl in Hohenstein

Bitte aktivieren Sie Javascript

HOHENSTEIN. Jochen Zeller war 24 Jahre lang Bürgermeister in Hohenstein. Im Herbst hatte er angekündigt, nicht mehr kandidieren zu wollen. Damit geht am 28. April dieses Jahres eine Ära zu Ende. Wer setzt sie fort? Darüber durften die Hohensteiner Bürger am Sonntag, 5. März, entscheiden. Drei Namen standen auf dem Wahlzettel: Simon Baier, Matthias Heinz und Paul Preyer.

Die drei Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Hohenstein: Matthias Heinz, Simon Baier, Paul Preyer (von links). Foto: Marion Schrade Die drei Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Hohenstein: Matthias Heinz, Simon Baier, Paul Preyer (von links). Foto: Marion Schrade

Das Ergebnis wurde mit Spannung erwartet: Gelingt es einem der drei Bewerber, im ersten Wahlgang mindestens 50 Prozent der Stimmen zu gewinnen? Nach 19 Uhr wurde vorm Rathaus in Ödenwaldstetten dann die erlösende Nachricht verkündet: Deutliche 73,2 Prozent der Wähler stimmten für Simon Baier, der damit der neue Bürgermeister von Hohenstein ist. Auf Matthias Heinz entfielen 20,32 Prozent der Stimmen, Paul Preyer bekam 6,3 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 70,9 Prozent. (GEA)